У Манафорта обнаружено три американских паспорта

У экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта обнаружены три американских паспорта с разными номерами. Кроме того, следователи выяснили, что в течение десяти лет он подал десять заявлений на получение паспорта, а в последние несколько месяцев – ездил в Мексику, Китай и Эквадор, пользуясь телефоном и электронной почтой, зарегистрированными на фальшивое имя. Все эти нарушения были выявлены в ходе проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования возможных связей предвыборного штаба Трампа с Россией. Ранее Манафорта и его бывшего бизнес-партнера Рика Гейтса обвинили в заговоре против США, отмывании нескольких миллионов долларов и ряде других правонарушений.

В настоящее время Манафорт и Гейтс находятся под домашним арестом.

Обнаруженные документы указывают на тесные связи Манафорта с российскими олигархами. Манафорта и Гейтса не следует освобождать под залог ввиду серьезности выдвигаемых против них обвинений, весомых свидетельств их виновности, богатства, которым они располагают, а также их предшествующим поведением, в частности, попытками ввести в заблуждение правоохранительные органы, заявили федеральные прокуроры.