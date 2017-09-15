Команда Мюллера расширила круг свидетелей

Пресс-секретарь бывшего руководителя избирательного штаба Дональда Трампа в пятницу дал показания членам большого жюри присяжных в Вашингтоне.

Официальная повестка была вручена Джейсону Малони еще в конце августа в рамках расследования о возможных связях предвыборной команды президента США с Кремлем.

Малони выполнял обязанности официального представителя Пола Манафорта с января 2017 года, и, по утверждению американских СМИ, пользовался «полным доверием» бывшего руководителя предвыборной кампании.

В офисе специального прокурора Роберта Мюллера, курирующего расследование, отказались отвечать на вопросы о том, какую именно информацию может предоставить присяжным Джейсон Малони. Тем не менее известно, что он имел доступ к частной переписке и графику встреч Манафорта.

В августе этого года стало известно, что следственная группа провела обыск в доме бывшего руководителя предвыборной кампании.

Следователей интересовали документы о финансовых транзакциях и контрактах, подписанных Полом Манафортом. Несколько недель назад официальную повестку с требованием дать показания получил и личный адвокат политтехнолога Мелисса Лауренза.

Одновременно стало известно, что республиканский технолог и близкий друг президента Трампа Роджер Стоун 26 сентября выступит на слушаниях в комитете по разведке Палаты представителей, посвященным расследованию российского вмешательства в избирательную кампанию в США.

В письменном заявлении, распространенном в конце этой неделе, он сообщил, что настаивал на проведении открытых для публики слушаний, но конгрессмены решили провести их в закрытом формате.

«Все двадцать членов комитета будут присутствовать на слушаниях, - подчеркнул Роджер Стоун. - Я с нетерпением жду возможности исправить многочисленные ошибки, которые члены комитета допустили в своих заявлениях о моих действиях в 2016 году».

В 2016 году Стоун связывался с одним из хакеров, взявшим на себя взлом серверов Национального комитета Демократической партии, и заявлял, что поддерживает контакты с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. При этом технолог решительно отвергал обвинения в сотрудничестве с российскими властями.