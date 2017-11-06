Федеральный суд оставил Манафорта и Гейтса под домашним арестом

Судья Эми Джексон оставила решила оставить Пола Манафорта и Рика Гейтса под домашним арестом по итогам очередного заседания в федеральном суде Округа Колумбия

Это уже третье появление Манафорта и Гейтса в суде после того, как они сами приехали в штаб-квартиру ФБР в прошлый понедельник, сдавшись властям.

По словам судьи Джексон, она не может отменить домашний арест обвиняемых, пока защита не предоставит полной информации об их активах в США и за рубежом.

В субботу адвокаты Манафорта направили ходатайство с просьбой разрешить их клиенту поездки между Вашингтоном и штатами Вирджиния, Нью-Йорк и Флорида, в каждом из которых у него есть недвижимость, а также отменить требование об использовании электронных устройств для отслеживания любых передвижений.

Кроме того, в качестве залогового имущества сторона защиты предлагает апартаменты Манафорта в Трамп-Тауэр и на Бакстер-стрит в Нью-Йорке, а также особняк в Палм-Бич-Гарденс во Флориде, которые оцениваются в 8 миллионов долларов, а также договор на страхование жизни стоимостью 4,5 миллионов долларов. Таким образом, залоговые обязательства составят в общей сложности 12,5 миллионов.

Прокуроры в воскресенье направили свое ходатайство, в котором говорится, что они готовы разрешить поездки по трем американским штатам, о чем просит защита, но у Манафорта, по их словам, не будет возможности получить новый паспорт для заграничных поездок. Три обнаруженных у Манафорта паспорта с разными номера были ранее конфискованы.

Кроме того, команда спецпрокурора Мюллера ставит под сомнение реальную стоимость имущества, которую указывают заявители от лица обвиняемого. К примеру, недвижимость во Флориде может стоить на четверть миллиона меньше, чем указано в документах.

Следователи утверждают, что не могут точно определить стоимость активов Манафорта (которая оценивается стороной защиты в 28 миллионов долларов) до предоставления более точной информации.

Судья Эми Джексон разрешила Манафорту поездки по территории Вашингтона до получения затребованной судом информации, а Гейтсу – по его родному городу Ричмонду, штат Вирджиния.

Прокуроры из команды спецпрокурора Мюллера, руководящего проводимым Минюстом США расследованием российского вмешательства в выборы, в свою очередь, опасаются того, что Манафорт и Гейтс могут покинуть страну, называя в качестве причин серьезность выдвинутых обвинений и их предшествующие попытки ввести в заблуждение правоохранительные органы.

Манафорт и Гейтс теперь появятся в суде в декабре (точная дата не объявлена), а начало судебного процесса предварительно намечено на 7 мая 2018 года.