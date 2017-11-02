Манафорта и Гейтса оставили под домашним арестом

Судья Эми Джексон оставила Пола Манафорта и Рика Гейтса под домашним арестом, как минимум, до понедельника, 6 ноября. На состоявшемся в четверг заседании, которое оказалось предельно коротким, Джексон заявила, что не может принять решения об условиях содержания обвиняемых до начала судебного процесса, поскольку стороны не предоставили в своих ходатайствах информации, достаточной для рассмотрения данного вопроса.

Адвокаты Манафорта Кевин Даунинг и Томас Зенле призывают судью отменить домашний арест, поскольку их подопечный, как они утверждают, не представляет опасности для общества. Кроме того, события последних дней, по их словам, сделали Манафорта «одним из самых узнаваемых людей на планете», и ему «некуда прятаться».

Однако прокуроры настаивают на том, что домашний арест следует заменить на заключение под стражу ввиду серьезности выдвигаемых обвинений и предшествующими попытками обвиняемых ввести в заблуждение правоохранительные органы. Они полагают, что существует риск, при котором Манафорт и Гейтс могут покинуть страну, ссылаясь на то, что у экс-главы предвыборного штаба Трампа было обнаружено сразу три американских паспорта с разными номерами, а при недавних поездках в Мексику, Китай и Эквадор он пользовался телефоном и электронной почтой, зарегистрированными на несуществующие имена.

Судья округа Колумбия также призвала стороны избегать общения с журналистами, в том числе при выходе из здания суда. «Это не пиар-кампания, а уголовный процесс», – заявила Джексон.

Эми Джексон вела множество резонансных дел и, среди прочего, в 2013 году приговорила экс-конгрессмена от Демократической партии Джесси Джексона-младшего почти к двум с половиной годам заключения за растрату средств из бюджета избирательной кампании.

Кроме того, Джексон рассматривала иск родственников жертв нападения на посольство США в Ливии к Хиллари Клинтон, которая в тот момент занимала пост госсекретаря США. В мае нынешнего года судья Джексон отклонила данный иск, не обнаружив нарушений в действиях Клинтон, в том числе при использовании частного сервера для переписки.

Ожидается, что на заседании в понедельник будут объявлены официальные сроки рассмотрения дела. По предварительной информации, судебный процесс начнется в апреле 2018 года.

Манафорта и его бывшего бизнес-партнера Рика Гейтса обвиняют, среди прочего, в отмывании десятков миллионов долларов, заговоре против США и работе на иностранное правительство без регистрации в качестве агентов.

Манафорт и Гейтс, которым грозит тюремное заключение на срок до 15 лет, заявили в суде, что не признают себя виновными.