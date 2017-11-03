Процесс над Манафортом и Гейтсом может начаться 7 мая

Федеральный судья предложил 7 мая начать судебный процесс над бывшим главой избирательного штаба президента Трампа – Полом Манафортом и его партнером Риком Гейтсом.

Манафорту и Гейтсу ранее были предъявлены обвинения в совершении серии тяжких преступлений, включая заговор против США и отмывание денег.

Судья Эми Берман Джексон назначила на понедельник предварительные слушания, на которых будет принято решение по вопросу о начале процесса. Судья также постановила, что Манафорт и Гейтс должны оставаться под домашним арестом. Кроме того, судья распорядилась, чтобы адвокаты обвиняемых не обсуждали обстоятельства дела за пределами суда, поскольку «это уголовный процесс, а не PR-кампания».

В случае признания виновными, Манафорт и Гейтс могут быть приговорены к длительным срокам заключения.

Обвинения в адрес Манафорта и Гейтса – первые результаты работы спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего вмешательство России в американские выборы и предположительные контакты между Россией и избирательной кампанией Дональда Трампа.