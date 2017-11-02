Следователи усомнились в достаточности домашнего ареста для Манафорта и Гейтса

После того, как в минувший понедельник судья Дебора Робинсон поместила Пола Манафорта и Рика Гейтса под домашний арест, прокуроры из команды Роберта Мюллера --- спецпрокурора по делу о российском вмешательстве в выборы-2016 – направили в суд обращение, выразили сомнения в целесообразности избранной меры пресечения. Следователи убеждены, что существует риск того, что Манафорт и Гейтс, обладающие большими состояниями, могут покинуть страну. Детали данного обращения активно обсуждаются в Вашингтоне уже второй день.

Среди прочего, перечисляется дорогостоящая недвижимость, которой владеет Манафорт. Предполагается, что в общей сложности его состояние составляет от 19 до 63 миллионов долларов. Кроме того, следователи обращают внимание на то, что у Манафорта обнаружено сразу три американских паспорта с разными номерами. Как оказалось, в течение 10 лет им подано 10 заявлений на получение паспорта, и в последние несколько месяцев он ездил в Мексику, Китай и Эквадор, пользуясь телефоном и электронной почтой, зарегистрированными на несуществующее имя.

Сегодня в 2 часа дня экс-глава предвыборного штаба Трампа и его бывший бизнес-партнер Гейтс предстанут в федеральном суде Округа Колумбия перед судьей Эми Берман Джексон, которой поручено дальнейшее ведение процесса. Накануне она уже заявила, что готова будет пересмотреть условия, на которых обвиняемых поместили под домашний арест при наличии письменного ходатайства.

Судья Джексон вела множество резонансных дел и, среди прочего, в 2013 году приговорила экс-конгрессмена от Демократической партии Джесси Джексона-младшего почти к двум с половиной годам заключения за растрату средств из бюджета избирательной кампании. Кроме того, Джексон рассматривала иск родственников жертв нападения на посольство США в Ливии к Хиллари Клинтон, которая в тот момент занимала пост госсекретаря США; в мае нынешнего года Джексон отклонила данный иск, не обнаружив нарушений в действиях Клинтон, в том числе при использовании частного сервера для переписки.

Напомним, что Манафорта и Гейтса обвиняют в отмывании десятков миллионов долларов, заговоре против США и работе на иностранное правительство без регистрации в качестве иностранных агентов. Манафорт и Гейтс, которым грозит тюремное заключение сроком до 15 лет, заявили в суде, что не признают себя виновными. В рамках сегодняшнего заседания, которое также носит предварительный характер, как ожидается, будут объявлены официальные сроки рассмотрения дела.