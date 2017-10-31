Есть ли у Украины шанс вернуть деньги Манафорта

«Я не сомневаюсь в том, что большая часть этих сумм (фигурирующих в деле Манафорта) – деньги украинского народа», – утверждает Алина Полякова – исследователь из Института Брукингса, одного из ведущих аналитических центров США.

Полякова поражена размерами финансовых средств, в отмывании которых обвиняется Манафорт: 18 миллионов долларов, переправленные им в США, и 75 миллионов – на оффшорных счетах. Об этом исследовательница рассказала в интервью Украинской службе «Голоса Америки».

На эти выплаты ушла часть денег, украденных Януковичем в Украине, считает Полякова. «Виктор Янукович, который бежал из Украины после Майдана, оставил украинскую казну почти пустой. Исчезло почти 40 миллиардов долларов. Я не сомневаюсь в том, что часть этих денег была получена Манафортом», – отмечает эксперт.

«Манафорт – это лишь небольшая часть проблемы. Правительство Виктора Януковича украло намного, намного больше», – подчеркивает Полякова.

«Янукович возглавлял в Украине олигархическую структуру, выстроил коррупционную вертикаль, которая агрессивно вела себя с бизнесом, занималась вымогательством», – констатирует замглавы Администрации Президента Украины Дмитрий Шимков в интервью руководителю Украинской службы «Голоса Америки» Мирославе Гонгадзе.

Эти деньги необходимо вернуть в Украину, убеждены Полякова и Шимков.

Шимков заверил, что Украина готова сотрудничать в этом вопросе с правоохранительными органами США.

Дело Манафорта – хорошая новость для Украины. «Украинцы радуются новостям о Манафорте», –так отреагировал на предъявление обвинений Манафорту научный сотрудник Атлантического совета Адриан Каратницкий.

Однако то, сможет ли Украина вернуть деньги, будет зависеть от развития событий в деле Манафорта: Полякова прогнозирует, что здесь возможны три сценария.

Во-первых, власть может попытаться привлечь Манафорта к сотрудничеству как важного свидетеля в расследовании специального прокурора Мюллера о российском вмешательства в выборы в США.

Во-вторых, журналистов могут заинтересовать обнародованные обвинения, и они получат новые доказательства происхождения средств, которые станут основой для новых обвинений в адрес Манафорта.

В-третьих, дело может пойти по традиционному пути.

Новые доказательства по делу могут привести к появлению запроса на возврат части денег в Украине, считает Алина Полякова.

Шимков оценивает перспективы возврата денег и отметил сложности процедуры более сдержанно. «Генеральная прокуратура или Национальное антикоррупционное бюро Украины имеют соответствующие полномочия на запросы сотрудничества с правоохранительными органами США, однако необходимо учитывать процедуру», – отметил Шимков. Он приводит пример дела Лазаренко, которое длится годами и пока не привело к возвращению средств, хотя Лазаренко полностью сотрудничает со следствием.

Дело Манафорта, по мнению Шимкова, может быть полезно для укрепления уже существующих обвинений в адрес коррупционеров, связанных с режимом Януковича. «Мы убеждены, что в результате допросов Пола Манафорта правоохранительными органами США мы можем получить больше информации о коррупции или других нарушениях, которые происходили в Украине во времена Януковича. Это может укрепить дела, над которыми работают правоохранительные органы в Украине».