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WP: Манафорт предлагал брифинги для Дерипаски о предвыборной кампании Трампа

Пол Манафорт

По данным газеты, письмо бывшего руководителя штаба Трампа было передано спецпрокурору Мюллеру

Бывший руководитель предвыборного штаба президента Дональда Трампа Пол Манафорт был готов проводить «приватные брифинги» о ходе избирательной кампании для российского миллиардера и соратника президента Владимира Путина Олега Дерипаски.

Об этом сообщила газета Washington Post.

Свидетельством этого служит электронное письмо от 7 июля 2016 года, которое было зачитано газете после передачи спецпрокурору Роберту Мюллеру в рамках расследования возможного сговора между штабом Трампа и Россией на выборах 2016 года.

Манафорт написал это письмо одному из своих сотрудников Константину Климнику – украинскому гражданину, который также оказался в поле зрения ФБР в последние месяцы, отмечает газета.

Письмо было отправлено с аккаунта Манафорта в предвыборном штабе, что указывает на то, что он хотел продемонстрировать свое влияние на ближайшее окружение Трампа.

По данным Washington Post, упоминания Дерипаски в письме Манафорта не были явными: в некоторых случаях он использовал лишь инициалы олигарха и нигде не говорил четко, что ему было нужно.

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