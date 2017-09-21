WP: Манафорт предлагал брифинги для Дерипаски о предвыборной кампании Трампа

Бывший руководитель предвыборного штаба президента Дональда Трампа Пол Манафорт был готов проводить «приватные брифинги» о ходе избирательной кампании для российского миллиардера и соратника президента Владимира Путина Олега Дерипаски.

Об этом сообщила газета Washington Post.

Свидетельством этого служит электронное письмо от 7 июля 2016 года, которое было зачитано газете после передачи спецпрокурору Роберту Мюллеру в рамках расследования возможного сговора между штабом Трампа и Россией на выборах 2016 года.

Манафорт написал это письмо одному из своих сотрудников Константину Климнику – украинскому гражданину, который также оказался в поле зрения ФБР в последние месяцы, отмечает газета.

Письмо было отправлено с аккаунта Манафорта в предвыборном штабе, что указывает на то, что он хотел продемонстрировать свое влияние на ближайшее окружение Трампа.

По данным Washington Post, упоминания Дерипаски в письме Манафорта не были явными: в некоторых случаях он использовал лишь инициалы олигарха и нигде не говорил четко, что ему было нужно.