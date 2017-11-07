Арестован техасец, грозивший убить «всех белых полицейских» в Белом доме

Житель Техаса, которого подозревают в том, что он решил поехать в Вашингтон, чтобы убить «всех белых полицейских» в Белом доме, был арестован агентами Секретной службы недалеко от резиденции президента, сообщили в ведомстве.

Майкл Арега из Далласа, чей возраст власти не сообщили, был арестован во второй половине дня понедельника, после того как полиция пригородного округа Монтгомери, штат Мэриленд, выпустила предупреждение о подозреваемом для Вашингтона и его окрестностей, сообщила Секретная служба.

«Сотрудники Секретной службы в Белом доме были немедленно приведены в состояние повышенной готовности и начали поиски Ареги», – говорится в сообщении.

Через час с небольшим после получения предупреждения агенты заметили Арегу на северной стороне Пенсильвания-авеню, возле Лафайет-сквер – парка, расположенного через дорогу от Белого дома.

Арега был взят под стражу офицерами Секретной службы в форме. Задержание произошло без инцидентов, отметили в ведомстве.