Вирус BadRabbit поразил около 200 целей в России, Украине и других странах

Компьютерный вирус, поразивший международный аэропорт в Украине и российские СМИ, атаковал около 200 других целей в этих и других европейских странах.

Об этом сообщила в среду компания, работающая в сфере интернет-безопасности.

Атака вируса BadRabbit, произошедшая во вторник, по всей видимости, является крупнейшей атакой с момента июльской атаки вируса NotPetya, который сначала поразил Россию и Украину, после чего распространился в других странах мира.

Вирус-вымогатель поражает компьютеры через ряд взломанных сайтов российских СМИ, сообщил российский создатель антивирусного ПО «Лаборатория Касперского». Пользователь получает сообщение, требующее выплаты выкупа для восстановления файлов.

Согласно «Лаборатории Касперского», большинство мишеней расположены в России. Аналогичные атаки меньшего масштаба наблюдались в других странах – Украине, Турции и Германии. В общей сложности было поражено около 200 целей.

Международный аэропорт Одессы сообщил, что его «информационная система» прекратила функционировать во второй половине дня вторника, но рейсы продолжали выполняться по расписанию.

От вируса также пострадали некоторые российские СМИ, включая крупное информагентство «Интерфакс» и санкт-петербургский независимый новостной сайт «Фонтанка».

«Это не была целенаправленная атака. Украинские организации были не единственными, кто пострадал в результате нее», – заявил департамент кибербезопасности украинской полиции.