На базу ООН в Мали совершено нападение

Организация Объединенных Наций заявляет, что боевики атаковали миротворческую базу ООН в северном городе Мали Тимбукту, в результате чего погибли семь человек.

Официальные лица ООН заявили, что жертвами нападения стали пять малийских охранников, жандарм и местный подрядчик, работающие в миссии ООН. Шесть нападавших были убиты миротворцами ООН.

Это уже вторая атака, произошедшая за один день. Во время первого нападения вооруженные люди открыли огонь по миротворцам ООН и малийским войскам в центральном городе страны Дуэнца. В этой атаке погибли один миротворец и один малайский солдат.

Пока никто не взял на себя ответственность за атаки, которые произошли в понедельник. Обычно на миротворческие миссии ООН в Мали нападают исламисты. В прошлом году в стране были убиты более 100 миротворцев, что делает миротворческую операцию в Мали самой смертоносной из 16 операций ООН в мире.

Миротворцы ООН вместе с французскими силами находятся в Мали, чтобы помочь стране справиться с остатками исламского мятежа на севере. Боевики, связанные с «Аль-Каидой», ненадолго захватили север страны в 2012 году после неудачного переворота в Бамако.

Боевики также распространили свое влияние на южную Мали, вдоль границы с Буркина-Фасо.