Подозреваемых в крушении Боинга над Украиной будут судить в Нидерландах

Такое решение было принято странами-участницами совместного расследования катастрофы, произошедшей в 2014 году
Все подозреваемые в крушении самолета авиакомпании Malaysia Airlines над Украиной в 2014 году будут подвергаться судебному преследованию в Нидерландах, объявило в среду правительство этой страны.
Министр иностранных дел Берт Кундерс заявил, что решение было принято странами-участницами совместного расследования катастрофы – Австралией, Бельгией, Малайзией, Украиной и Нидерландами.
В заявлении говорится, что эти страны будут сотрудничать в деле судебного преследования, которое будет охватывать гибель всех 298 жертв из 17 стран. Большинство погибших были гражданами Нидерландов.
Международное уголовное расследование в прошлом году пришло к выводу, что ракета, уничтожившая пассажирский самолет, была выпущена с территории, подконтрольной сепаратистам, с передвижной пусковой установки, ввезенной из России.
Россия отвергает любую причастность к катастрофе и осудила выводы расследования как политически предвзятые.
Министерство иностранных дел Нидерландов не сообщило имен возможных подозреваемых для привлечения к ответственности.
В прошлом году следователи сообщили, что они определили группу из 100 человек, с которыми они хотят побеседовать. Предполагают, что они были причастны к перевозке ракетного комплекса «Бук» или его использованию.
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