«Акт Магнитского» принят в Литве

Данный закон поддержали все присутствовавшие на заседании депутаты Сейма. Таким образом, Литва стала четвертым – вслед за США, Эстонией и Канадой – государством, принявшим Акт Магнитского. Представитель фракции «Союз Отечества – Литовские христианские демократы» Мантас Адоменас по итогам голосования сказал: «Этого послания свободы от нашего парламента ждет та демократическая часть российского общества, те люди, которые действительно жертвовали своими жизнями и своими судьбами, чтобы не позволить Путину полностью контролировать большую часть общества».

Ранее посол России в Литве Александр Удальцов в интервью агентству «Интерфакс» заявил, что если Сейм Литвы примет Закон Магнитского, то Москва расценит это как «еще один недружественный шаг Литвы» и в качестве ответной меры запретит въезд на российскую территорию ряду литовских политиков.

«Погибшие за дело демократии в России стали героями на веки вечные»

Депутат Сейма Эмануэлис Зингерис, который вместе со своими коллегами поддержал принятие данного закона, считает, что Акт Магнитского демонстрирует «наше уважение к правам человека прежде всего в России, потому что речь идет о человеке, который пытался защитить Россию от уничтожения российского бюджета, воровства у граждан России».

В беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» литовский парламентарий подчеркнул, что во время голосования было «потрясающее единство в зале, я такого не видел уже много лет. Все, кто был на заседании – то есть 91 депутат из 141 – голосовали «за», невзирая на партийные различия. По нашим правилам во время обсуждения законопроекта могут выступать четыре депутата, и я получил слово первым. И я сказал, что это – самый пророссийский закон, который только можно себе представить. Потому что он направлен в помощь российским патриотам и демократам, но против воров и жуликов, которые не только уничтожают добро россиян, но также устраняют свидетелей своих преступлений, которые пытаются обратить внимание на этих воров».

Эмануэлис Зингерис также сказал, что в среде литовских политиков имя Сергея Магнитского звучит также часто, как имя Бориса Немцова. «Так что те, кто думал, что если они уберут свидетеля, то их преступления канут в Лету – они просчитались. Дело Магнитского не кануло, как и дело Немцова. Все те, кто погиб за правое дело – за дело демократии в России, стали у нас в Европе героями на веки вечные!», – убежден литовский политик. И подчеркивает: «Если мы, в Европе, забудем про Магнитского, забудем про Немцова, то кто в России станет следующей жертвой? Поэтому мы должны высоко держать планку в деле защиты людей, борющихся за европейское, за человеческое лицо России».

По словам Зингериса, все выступавшие в Сейме на обсуждении Закона Магнитского, высказывали убеждение, что Россия – европейская страна, и со временем обязательно вернется на пусть построения демократического государства. «Ведь стыдно смотреть: граждане всех стран, граничащих с нами, имеют право безвизового въезда, в то время как из-за нарушений прав человека в России, в отношении ее граждан, в Брюсселе даже вопроса не встает об отмене визового режима!», – восклицает депутат литовского Сейма.

«Закон имеет совершенно пророссийское содержание»

Свое отношение к принятию Закона Магнитского в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» выразил также литовский политолог Витис Юрконис.

Он подчеркнул, что принятие закона не было спонтанным: «Это была политическая воля, выражающая поддержку демократической России. Первая дискуссия состоялась три с половиной года назад, в которой принимал активное участие ушедший от нас год назад член Европарламента Леонидас Донскис. И сейчас это перешло на этап закона».

По словам политолога, это важно не только для Литовской Республики и всего Евросоюза, но это не менее важно и для самой России. «Ведь и прокуроры, и чиновники, которые имеют счета и недвижимость на Кипре или в других странах ЕС, они не только обирают граждан России, но и лицемерят – критикуя Запад, они вовсю пользуются возможностями свободных, демократических государств», – отмечает Витис Юрконис.

Литовский эксперт тоже отметил совершенно пророссийское содержание принятого Сеймом закона: «Те, кто стоит за демократическое будущее России, должны обрадоваться «Акту Магнитского» – в отличие от жителей Кремля, которые вряд ли это воспримут хорошо».

По его мнению, велика вероятность того, что российские власти примут ответные меры по запрету въезда в Российскую Федерацию политиков из Литвы. Но эти ограничения могут быть сняты в том случае, если будет действительно борьба с коррупцией, а не ее имитация. «Но, к сожалению, на такой результат по крайней мере в ближайшее время рассчитывать не стоит!» – сетует Витис Юрконис.

Принятый закон вступает в силу с января следующего года. Решение о запрете въезда по предложению министра иностранных дел примет министр внутренних дел Литовской Республики.