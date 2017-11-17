Прототип «Крестного отца» скончался в итальянской тюрьме

Глава сицилийской мафии «Коза ностра» и один из самых известных преступников современности Сальваторе «Тото» Риина скончался от рака в возрасте 87 лет в тюрьме итальянского города Парма.

Мафиози, известный под прозвищем «Зверь», был известен своей жестокостью. Его излюбленным методом убийства конкурентов или предателей внутри организации было приглашение на ужин, после которого он топил их в лимончелло или граппе.



Свое первое убийство он совершил в 18 лет, а в 1970-х стал главой «Коза ностра», избегая правосудия в течение нескольких десятилетий.



Он скрывался в окресностях своего родного города Корлеоне и получил известность после знаменитого фильма Фрэнсиса Форда Копполы – «Крестный отец».



Риина был арестован в 1993-м и признан виновным в организации более 150 убийств. Суд приговорил его к 26 пожизненным срокам.

Но даже из тюрьмы он продолжал устраивать расправы - он приказал растворить в кислоте похищенного 13-летнего мальчика и расстрелять семью из 11 человек, чтобы наказать членов мафии за сотрудничество с властями.



Когда состояние Риина в тюрьме ухудшилось, адвокаты попытались добиться его освобождения, чтобы он мог «достойно умереть» дома.

Обращение адвокатов было отклонено. Глава комиссии по противодействию мафии в итальянском парламенте Мария Розария Бинди заявила, что «у него нет права умереть за пределами тюрьмы».