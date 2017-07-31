Минфин США ввел санкции против президента Венесуэлы

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро в соответствии с президентским указом, предусматривающим санкции в отношении бывших и действующих членов правительства Венесуэлы и других лиц, подрывающих демократию в этой стране. Санкции были введены на следующий день после того, как правительство Мадуро провело выборы в Национальную конституционную ассамблею с расчетом узурпировать конституционную роль демократически избранной Национальной ассамблеи, переписать конституцию и ввести в стране авторитарный режим.

Как заявил Минфин США, этот шаг представляет собой подрыв конституционного и демократического порядка в Венесуэле. «Администрация Мадуро созвала конституционную ассамблею, несмотря на то, что граждане Венесуэлы и демократические государства по всему миру выступали против этого шага, считая его ущемлением свобод венесуэльского народа. Созыв ассамблеи стал продолжением многолетних попыток Мадуро пошатнуть демократию и правопорядок в Венесуэле», – говорится в заявлении министерства.

Все активы Мадуро, находящиеся в юрисдикции США, будут заморожены, а американским гражданам и организациям запрещено вести с ним дела.

«Под руководством Мадуро правительство Венесуэлы целенаправленно и неоднократно ущемляло права граждан путем насилия, репрессий и криминализации демонстраций. По его указанию, силы безопасности режима систематически притесняли и объявляли вне закона оппозиционные партии, проводя незаконные задержания, преследуя мирных жителей и злоупотребляя силовыми методами в отношении демонстрантов. Любой член оппозиции и критик режима рискует быть задержанным, помещенным в тюрьму, подвергнуться нападению и пыткам или быть убитым», – говорится в заявлении.

Как отмечается в заявлении Минфина, режим Мадуро «не только совершает многочисленные нарушения прав человека, но и некомпетентно управляет экономикой и систематически участвует в коррупции».

«Правительство США и демократические правительства во всем мире продолжают призывать правительство Венесуэлы прекратить процесс созыва конституционной ассамблеи и позволить демократическим процессам и институтам Венесуэлы функционировать надлежащим образом. Мы призываем тех, кто был избран в конституционную ассамблею, отказаться от вступления в должность», – подчеркивается в документе.