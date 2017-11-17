Made in USA. Усыновленные в России: 10 лет спустя

Для Сильвии и Стива Таннер поездки в Россию стали одними из главных событий в их жизни. После участия супругов в летней программе для российских детей-сирот из детских домов Хабаровска и Биробиджана четверо детей, отдыхавших в их доме, дали свое согласие на усыновление.

У Сильвии и Стива своих детей не было, и мечта о детях вдруг стала сбываться. Проходя все необходимые для усыновления проверки, собирая огромное количество документов, они несколько раз приезжали в Россию навещать своих будущих детей. И наконец через полтора года ожидания по обе стороны океана процесс усыновления был завершен. Счастливые родители приехали с детьми домой, и началась новая жизнь большой семьи. С тех пор прошло десять лет.

Семья Таннер живет в маленьком городке Бристоу в штате Вирджиния. Мама Сильвия, папа Стив и их дети: Валерий, Настя, Никита и Аня. Все они уже подростки и почти не помнят свои первые дни в новом доме.

Сильвия Таннер вспоминает: «Когда они только приехали, они ходили по дому, открывали все шкафы, смотрели на вещи, все трогали, шептались друг с другом. Настя съела целую банку шоколадного пудинга и даже заснула с ложкой в руках. Они сразу стали хорошо ладить друг с другом. Мы много играли с ними, Настя любила лазать по деревьям. Однажды мы играли в прятки, и она спряталась на дереве. Никто не мог ее найти!»

Самый старший, Валерий, уже студент колледжа, у него большие планы на продолжение образования: «Я учусь в колледже, а потом хочу перевестись в университет им. Джорджа Мэйсона на инженерный факультет. Вообще-то я хотел стать архитектором, но и на инженерном есть программы по архитектуре».

Валерий в детском доме был отличником, именно поэтому он в свое время оказался в Америке. За то, что он хорошо учился в детском доме и хорошо себя вел, его в качестве поощрения отправили в Америку на летние каникулы. «И вот так все счастливо получилось, – говорит он. – Я хотел уехать из России, не хотел оставаться в детском доме навсегда. Детский дом – это как коробка, в которой нет никакого выбора. Я даже не могу это объяснить. Мне нравится, как здесь все устроено. И я знал, что здесь у меня будет больше возможностей, и не только для меня, но и для моей сестры Насти».

Конечно, сначала было нелегко. Дети не говорили по-английски, родители знали только несколько слов по-русски. Первые дни в новой школе были испытанием для всей семьи. Особенно непросто пришлось самой младшей – Насте.

Сильвия рассказывает, что в первый день, когда Настя пришла в школу, она реально испугалась. Девочка залезла на флагшток перед зданием школы и не хотела спускаться. Спуститься на землю и войти в школу уговаривали Настю все: и дети, и преподаватели, которые были готовы к приему учеников из другой страны.

Учительница школы, где учится Настя, уверена: «Нужно как можно больше узнать о ребенке, который приезжает из другой страны и приходит в школу. Конечно, это занимает немало времени, но это стоит того».

Теперь Настя прекрасно учится, занимается спортом. В прошлом году, участвуя в ежегодном марафоне, она стала пятой из двух с половиной тысяч участников. Но связывать свое будущее со спортом она не собирается. Настя хочет «закончить школу, поступить в университет, найти работу, зарабатывать деньги и путешествовать». «Больше всего я хотела бы поехать в Японию, – говорит девочка. – Я смотрю много видео в YouTube про Японию, про язык и культуру».

Путешествия – часть жизни этой семьи. Поездки в парки, на пляжи, в музеи – каждые каникулы. Все ради того, чтобы дети могли увидеть и полюбить новую страну. И, конечно, это помогло детям адаптироваться.

Никите было семь лет, когда его с сестренкой Аней привезли из Хабаровска. Родители вспоминают, что он быстрее всех заговорил по-английски. В этом году он заканчивает школу, обожает историю и литературу, сочиняет рассказы.

Почтительное отношение к истории Никита демонстрирует даже в одежде. На нем майка с надписью «76». Никита объясняет: «1776 – это очень важная дата: 4 июля была провозглашена Декларация Независимости. Я люблю историю, поэтому ношу эту футболку».

С Аней, сестрой Никиты, приемным родителям было сложнее, пришлось обращаться к помощи психологов. Да и сама детская история Никиты и Ани непростая.

Сильвия Таннер рассказывает: «Мать оставила троих детей на железнодорожных путях, когда там должен был пройти поезд. Вместе с Аней и Никитой был еще один брат, постарше, он погиб, оттолкнув младших в сторону».

Училась Аня в начальных классах плохо. В детском доме никто не знал, что у нее проблемы со зрением. «У нее даже не было очков, один глаз почти ничего не видел, – рассказывает Стив. – Мы возили ее в известный медицинский центр, и доктора спасли ее глаз, к счастью».

В России до сих пор существует ошибочное мнение, что американцы усыновляют детей из-за материальной выгоды. Даже с трибуны Государственной Думы некоторые ораторы утверждали это.

Однако, по словам Сильвии Таннер, они сами платили большие деньги. Нужно было поехать и прожить в другой стране месяц, пока шел процесс усыновления. Это и билеты, и оформление документов, и судебные издержки. «Мы не получили ни одного пенни за усыновление своих детей. И я не знаю ни одного такого примера. Как только ты получаешь документы, что это твои дети, ты полностью несешь за них всю ответственность, и все расходы только твои», – говорит Сильвия.

Стив Таннер говорит, что они с женой усыновили бы еще больше детей, если бы материально могли себе это позволить. «Наши финансовые возможности не бесконечны, – говорит он. – Четверо детей, и нам нужно платить за их высшее образование – как и всем американским семьям».

У семьи Таннер свой бизнес. Компания «Boyd and Parker Events» занимается оформлением помещений для проведения мероприятий и торжеств: дней рождения, свадеб, Рождества и даже инаугурации предыдущего президента.

Сильвия Таннер говорит, что больше всего она гордится своими детьми. «Несмотря на то, что у нас удачный бизнес много лет, я скажу, что дети – самое большое достижение. Это нельзя сравнить ни с чем», – добавляет она.

День наших съемок совпал с днем рождения Ани, который семья отмечала в местном ресторане.

Аня любит всех, и всеобщая любимица. За доброту и душевную щедрость родители шутя называют ее Золушкой. А она мечтает стать медсестрой. Аня говорит: «Очень важно иметь терпение и относиться ко всем так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Мне кажется, я буду хорошей медсестрой». Это значит, что Ане предстоит еще много учиться, успешно сдавать экзамены. Свои сегодняшние достижения и жизнь она оценивает на отлично.

«Я бы своей жизни поставила пятерку, ну, или четверку. Но только не тройку и не двойку. Я прекрасно помню свою жизнь в детстве. Там была двойка», – говорит девочка.

Веселая вечеринка традиционно завершается задуванием свечей. И, конечно, Аня загадала желание. Не сказала какое – вдруг не сбудется. Хотя мы уверены: сбудется непременно. Ведь ее окружает любовь и тепло дружной и счастливой семьи.