Маккейн: пропагандисты RT распространяют ложь и подрывают демократические правительства

Сенатор Джон Маккейн, возглавляющий сенатский Комитет по делам вооруженных сил, выступил с заявлением по поводу одобрения Госдумой РФ законопроекта, позволяющего российскому правительству регистрировать международные СМИ как иностранных агентов.

«Россия Владимира Путина приблизилась к тому, чтобы квалифицировать зарубежные медиа как “иностранных агентов” – как можно предположить, в порядке мести за требование Минюста США, чтобы (телеканал) RT, который американское разведсообщество именует “важнейшим международным пропагандистским СМИ Кремля”, зарегистрировалось в качестве иностранного агента», – констатирует Маккейн.

«Будучи поборником свободы слова и свободной прессы во всем мире, Соединенные Штаты должны с полной определенностью заявить: RT и телевизионные сети, подобные “Голосу Америки”, Радио Свободная Европа/ Свобода, CNN и BBC» неравноценны, – подчеркнул Маккейн.

«Журналисты, работающие в этих организациях, стремятся к истине, разоблачают ложь и обеспечивают подотчетность правительства. Пропагандисты RT развенчивают истину, распространяют ложь и стремятся подорвать демократические правительства, выполняя программу Владимира Путина», – пояснил законодатель.

Маккейн констатировал: «Владимиру Путину не нужно оправданий за то, что он подавляет зарубежные медиа – точно так же, как ему не были нужны оправдания за бесконечные убийства журналистов и политических оппонентов на протяжении последних лет. Путин знает, что самая большая угроза его диктатуре – это правда и готовность подлинных российских патриотов говорить и действовать в соответствии с ней».