В результате авиаудара США уничтожены еще несколько боевиков ИГ в Ливии

В результате авиаударов США в Ливии погибли еще несколько боевиков «Исламского государства». Это уже вторая за неделю подобная атака в стране.

«В координации с ливийским Правительством национального единства силы США во вторник 26 сентября, около 14.50 по местному времени, провели два точных авиаудара в Ливии против боевиков ИГИЛ, в результате чего погибли несколько боевиков», – сообщается в заявлении Африканского командования CША, обнародованном в четверг.

Согласно заявлению, удар был нанесен примерно в 160 км к юго-востоку от Сирта, бывшего оплота террористической группировки.

За четыре дня до этого США нанесли удары по лагерю, который используется при перемещениях боевиков в страну и из страны. Погибли 17 боевиков и были уничтожены три транспортных средства.

По информации Африканского командования, лагерь, расположенный в 240 км к юго-востоку от Сирта, также использовался для планирования атак и хранения оружия.