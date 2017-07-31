В аэропортах Австралии усилены меры безопасности после срыва попытки теракта

КАНБЕРРА, АВСТРАЛИЯ – В аэропортах Австралии сохраняются повышенные меры безопасности, включая усиленный досмотр багажа, после того, как правоохранительным органам удалось предотвратить «достоверную попытку теракта на борту самолета», как охарактеризовал ее шеф полиции в понедельник.

Премьер-министр Малкольм Тернбулл и министр охраны границ Питер Даттон отказались комментировать газетные сообщения о том, что исламистские террористы планировали убить находящихся на борту людей с помощью отравляющего газа, и что самодельная бомба была замаскирована под мясорубку.



«Полиция говорит, что у них было намерение, и они наращивали свой потенциал», – заявил Тернбулл Австралийской вещательной корпорации АВС.



В воскресенье Тернбулл объявил о предотвращении «заговора террористов, который должен был привести к крушению самолета», но был скуп на детали.



В ходе проведенных в Сиднее операций вечером в субботу были арестованы четыре человека: двое австралийцев ливанского происхождения и их сыновья. Пока им не предъявлены обвинения.



Комиссар федеральной полиции Австралии Эндрю Колвин сообщил, что, согласно постановлению суда, выпущенному в понедельник, они могут быть арестованы сроком на семь дней без предъявления обвинения в соответствии с законами о борьбе с терроризмом.



«Мы считаем, что нам удалось сорвать реальную и достоверную попытку совершить теракт в самолете», – заявил Колвин журналистам, не вдаваясь в детали.



Он несколько раз описал угрозу как «устройство», не уточняя, идет ли речь о взрывном устройстве.



«Заговор, который мы расследуем, был попыткой пронести устройство на борт самолета. Все прочие разговоры – это лишь рассуждения», – сказал он, добавив, что полиция отрабатывает «много рабочих теорий».



Колвин и правительство не комментируют сообщения СМИ о том, что подозреваемые ранее не попадали в поле зрения австралийских спецслужб, и что их арестовали по наводке иностранной разведки.



«Австралийцы могут быть уверены в том, что у нас прекрасные разведслужбы. Мы очень быстро приняли меры в данном случае и, как видите, получили правильные результаты», – сказал Тернбулл.



Газета Australian, ссылаясь на многочисленные анонимные источники, сообщила, что заговорщики создавали «нетрадиционное» взрывное устройство, которое источало бы ядовитый газ на основе серы, который убил или обездвижил бы всех людей в самолете.



Сиднейская газета Daily Telegraph сообщила, что заговорщики хотели создать бомбу из древесных стружек и взрывчатого материала и поместить ее в кухонную технику, например, в мясорубку.



По данным газеты, в субботу полиция провела обыски в пяти домах и конфисковала домашнюю мельницу и мясорубку для производства колбас.



Издание утверждает, что заговорщики хотели пронести устройство на самолет, вылетающий из Сиднея на Ближний Восток, возможно, в Дубай.



По данным Fairfax Media, бомба была обнаружена в доме в бедном районе Сарри-Хиллз, недалеко от местной мечети.



Тернбулл отказался сообщить, руководили ли действиями группы из-за рубежа.



«Утверждается, что речь идет о действиях, мотивированных исламским экстремизмом и терроризмом», – сказал премьер-министр.



Министр Даттон призвал пасажиров прибывать в аэропорты Австралии за два часа до отправления внутренних рейсов и за три часа в случае международного рейса в связи с усиленным досмотром. Багаж рекомендуется свести к минимуму, а людям, сопровождающим пассажиров, не следует входить в охраняемые зоны терминалов.



Он отказался сообщить детали угрозы, на которую нацелены сотрудники служб безопасности.



«Ходит множество спекуляций по поводу намерений, но я не хочу ничего добавлять, – сказал Даттон телекомпании Nine Network. – Мы сконцентрировали внимание на том, чтобы помешать людям, планирующим теракт».



В связи с заговором в четверг были усилены меры безопасности в сиднейском аэропорту, а позднее во всех крупных австралийских международных и внутренних терминалах.



Тернбулл не сообщил, как долго могут сохраниться повышенные меры безопасности.

«Они будут сохраняться столько, сколько необходимо для оценки угрозы», – сказал премьер-министр.



Уровень террористической угрозы в Австралии остался на отметке «вероятна».



Австралия является верным союзником США и партнером в военных кампаниях на Ближнем Востоке. Группировка «Исламское государство» выделила Австралию в качестве одной из своих целей среди западных государств.



Это был 13-й заговор, сорванный полицией после повышения уровня террористической угрозы в Австралии в 2014 году. Пять заговоров были осуществлены.