В Лос-Анджелесе почтили память жертв трагедии в Лас-Вегасе

Большая часть жертв трагедии в Лас-Вегасе – жители Калифорнии. Погибших во время массового расстрела на концерте в Лас-Вегасе учительницу местной школы Сэнди Кейси и сотрудницу полиции Рейчел Паркер знал практически каждый житель калифорнийского Манхэттен-Бич. Почтить память жертв страшной трагедии, кажется, собрался весь прибрежный городок.

Рейчел Паркер было 33 года. В местной полиции она отслужила десять лет. Вот что рассказывает о ней Ив Ирвайн, шеф полиции Манхэттен-Бич: «Рейчел любили многие тут, а она любила кантри-музыку. Это грустно. Ироничность этой ситуации в том, что она была убита во время того, что она очень любила, во время концерта любимой музыки».

Сэнди Кейси работала с особенными детьми в средней школе Манхэттен-Бич. Как говорят коллеги, она была блестящим учителем, и для каждого ученика она была в первую очередь другом.

Среди погибших в Лас-Вегасе тридцать человек, чьи личности установлены, – жители Калифорнии. У Росиа Роча осталось четверо детей, самому младшему из них месяц. Жительница Палмэд Дженни Паркс была мамой двоих детей. Живший в Лос-Анджелесе Джон Файпен был отцом 6 детей. Три года назад скончалась его жена, и сейчас друзья семьи собирают деньги для его родных. «Младшей дочери Джона 14 лет, – рассказывает друг семьи Лия. – Мне очень грустно, я очень сожалею, что мой муж потерял лучшего друга, а мой сын лишился своего наставника, и я печалюсь о его детях. Дети приходили к нему не только, когда им что-то было надо, он был их лучшим другом».

В память о жертвах трагедии по всей стране люди зажигают свечи и молятся.

Еще две жительницы Манхэттен-Бич Чести Патерсон и Бритни Поли тоже были в Лас-Вегасе во время того самого концерта, но они выжили. Не прийти вспомнить тех, для кого тот концерт стал последним, девушки просто не могли. Чести вспоминает: «Рядом с нами стояли военные, и они сказали: ложитесь на пол! Они закрыли нас своими телами, и, я думаю, они считали выстрелы и, кажется, когда перезаряжалось оружие, они нам кричали: бегите!» А Бритни рассказала, что ей помог спастись мужчина, который стоял перед сценой. Когда началась стрельба, он помог ей перелезть через ограждение и убежать. Бритни надеется, что спасший ее человек увидит ее обращение и слова благодарности. «Спасибо тебе за то, что спас меня!»