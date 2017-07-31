СМИ: Летняя Олимпиада-2028 пройдет в Лос-Анджелесе

Лос-Анджелес примет Летние Олимпийские игры 2028 года после заключения соглашения с организаторами Олимпиады. Об этом сообщила в понедельник газета Los Angeles Times, ссылаясь на анонимный источник, близкий к переговорам.

Соглашение открывает и перспективу проведения Олимпиады 2024 года в Париже. Ожидается, что МОК объявит об этом уже в понедельник.

Агентство Reuters пока не получило подтверждения этого сообщения.

Аппарат мэра Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти заявил, что мэр и другие лица, отстаивающие заявку города на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр, сделают заявление для прессы в 5 часов по местному времени.