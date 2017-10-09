Борьба за птичьи права в Лос-Анджелесе

Лола Кэй – сотрудник нефтегазовой компании, но в свободное от работы время она борется за птичьи права, да так, что дело даже доходит до арестов. Лола шутит, что, веганам в тюрьме приходится несладко: веганский еды не дают, хорошо, что у них есть яблоки и бананы, и соседки по камере отдавали ей свои бананы, которыми она и питалась три дня.

Лола рассказывает, что отбывала срок за то, что пыталась спасти пернатых от смерти. Она убеждена, что птицы умнее людей. На этот счет у нее имеются свои аргументы. «Вот эта утка, – говорит она, – знает, как долететь до Канады, а я, чтобы сюда доехать, использовала навигатор. Так что, если сравнить меня с уткой, то она умнее».

Она и рада бы спасать пернатых вновь, но пока Лола сама на птичьих правах: приближаться к местам, где проходят куриные протесты девушке запрещено по решению суда. Впрочем, в Лос-Анджелесе у правозащитников работы непочатый край. Например, акция в защиту прав гусей – молчаливый протест, где люди требуют прекратить использовать пух этих птиц.

Активист движения Катерина Давидович рассказывает: «В большинстве случаев пух ощипывают с птиц, когда они живы, в сознании, клочья пуха выдергивают вместе с кожей. Остальные перья получают от птиц, выращенных для фуа-гра, после того как их сильно закармливают».

По сведениям другой защитницы животных, Кристины Сул, в Китае, где производится 80% всей мировой пуховой продукции, ощипывают птиц живьем, хотя и утверждают, что не делают этого.

Кроме того, пуховые подушки, по мнению протестующих, вызывают аллергию. Потому протестующие запустили целое движение и намерены разнести этот бизнес в пух и перья. Лола надеется, что скоро тоже присоединится к этому движению. Бороться за права животных она готова до последнего.