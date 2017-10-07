В Лондоне автомобиль врезался в толпу

11 человек получили травмы различной степени тяжести в субботу, после того, как автомобиль врезался в группу пешеходов неподалеку от Музея естественной истории в районе Южный Кенсингтон, в Лондоне.

Полиция задержала водителя, но, как подчеркнул представитель правоохранительных органов, версия о попытке теракта пока не рассматривается.

«Мы проводим расследование о дорожно-транспортном происшествии, а не террористическом акте», - говорится в официальном заявлении, выпущенном полицией Лондона.

По словам очевидцев, водитель автомобиля не справился с управлением, и врезался в машины, припаркованные у музея. Из-за полученных травм 9 человек были госпитализированы, еще двоим пострадавшим была оказана помощь на месте.

Район, прилегающий к Музею естественной истории, считается у туристов одним из наиболее популярных мест британской столицы.