Полиция Лондона арестовала подозреваемых в совершении серии нападений с применением кислоты

Полиция Лондона арестовала двух молодых людей в связи с серией нападений в восточном Лондоне с применением кислоты, в результате которых несколько человек получили ожоги лица.

Одна из жертв получила «необратимые травмы, которые останутся на всю жизнь».

По информации властей, в минувший четврег нападавшие, подъехав на мопеде к 32-летнему мужчине, плеснули ему в лицо кислотой и угнали его мопед, после чего в течение полутора часов совершили еще несколько атак.

Два подростка в возрасте 15 и 16-ти лет были арестованы по подозрению в ограблении и нанесении крайне тяжелых телесных повреждений, сообщила полиция. Расследование продолжается.

Эти инциденты произошли после целой серии громких нападений в столице Великобритании, в том числе получившего широкую огласку случая, когда нападавший облил начинающую модель и ее двоюродного брата коррозивом, когда они сидели в машине.

Комиссар полиции Крессида Дик сообщила, что несмотря на то, что число таких инцидентов растет, они все еще остаются относительно редкими.

«Я не хочу, чтобы люди думали, что это происходит по всему Лондону постоянно, это не так, но нас беспокоит то, что эти цифры, по всей видимости, растут», – заявила Дик в интервью радиостанции LBC.