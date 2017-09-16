Арестован подозреваемый в совершении теракта в лондонском метро

Полиция Лондона заявила о первых результатах в расследовании теракта, произошедшего в пятницу утром на станции метро «Парсонс Грин» в британской столице.

18-летний житель Великобритании был арестован на территории морского порта в Довере, и под усиленной охраной доставлен в Лондон. Имя задержанного пока не называется, но полицейские считают, что он собирался покинуть страну.

«Мы произвели достаточно важный для нашего расследования арест этим утром, - заявил в субботу заявил глава Антитеррористического подразделения британской полиции Нил Басу, курирующий следствие. – Мы удовлетворены прогрессом, но расследование продолжается, и уровень террористической угрозы остается критическим».

В результате взрывы самодельного устройства на станции «Парсонс Грин» пострадали 29 человек. Большинство из них получили ожоги разной степени тяжести.

Полиция Великобритании уже опросила 45 свидетелей, оказавшихся поблизости от места взрыва. Утром в пятницу была открыта «горячая линия», а фотографии и видео, сделанные в районе станции метро, британцы могут посылать на интернет-сайт UK Police Image Appeal.

Власти страны уже объявили о том, что уровень террористической угрозы в Великобритании официально повышет до «критической» отметки. В полиции пояснили, что это означает, что организаторы и исполнители теракта могут находится на свободе и готовить новую «акцию».