Водитель попытался протаранить барьер у библиотеки Конгресса

По словам полиции Капитолия, водитель также задел машину полиции, вследствие чего был ранен сотрудник правоохранительных органов. Оба были доставлены в ближайшую больницу с небольшими травмами.

Полиция Капитолия заявила, что нет никаких доказательств, указывающих на какую-либо связь сегодняшнего инцидента с терроризмом. Против водителя предъявлены обвинения в нападении с использованием оружия летального действия, нападении на полицейского и в неосторожном вождении.

Полиция пока не смогла установить личность водителя.