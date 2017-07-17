Водитель попытался протаранить барьер у библиотеки Конгресса

По словам полиции Капитолия, водитель также задел машину полиции, вследствие чего был ранен сотрудник правоохранительных органов. Оба были доставлены в ближайшую больницу с небольшими травмами.
Полиция Капитолия заявила, что нет никаких доказательств, указывающих на какую-либо связь сегодняшнего инцидента с терроризмом. Против водителя предъявлены обвинения в нападении с использованием оружия летального действия, нападении на полицейского и в неосторожном вождении.
Полиция пока не смогла установить личность водителя.
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