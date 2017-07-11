В Литве впервые развернуты ракетные комплексы Patriot

Министерство обороны Литвы сообщило, что в ходе военных учений НАТО в странах Балтии впервые развертываются ракеты дальнего радиуса действия Patriot.

В учениях «Наследие Тобрука – 2017» (Tobruq Legacy 2017) задействованы войска и системы ПВО пяти стран НАТО, включая Великобританию, США, Латвию и Польшу.

Министерство сообщило, что развертывание ракет «демонстрирует неизменную приверженность США безопасности Литвы и их готовность направить стратегические средства» в регион Балтийского моря.

Литва, которая граничит с Калининградской областью, где базируется российский Балтийский флот, испытывает серьезную обеспокоенность по поводу военной мощи Москвы в регионе.

Страны НАТО разместили около 4 тысяч военнослужащих в трех странах Балтии и Польше для противодействия российскому присутствию. Учения продлятся до 22 июля.