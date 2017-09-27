Линас Линкявичюс: Мы - не русофобы, у нас просто есть принципы

Президент Литвы Даля Грибаускайте использовала трибуну Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы предупредить об опасности исходящей от России. Грибаускайте проинформировала генерального секретаря ООН об агрессивном и наступательном характере российско-белорусских учений «Запад-2017», которые, по ее мнению, свидетельствуют о моделировании реального конфликта со странами-членами НАТО. Она подчеркнула, что российские ракеты, дислоцированные в Калининградской области, способны нанести удар даже по Лиссабону. Российская делегация покинула зал заседаний во время выступления президента Литвы.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс рассказал автору и ведущей программы «Настоящее время. Итоги» Юлии Савченко о том, как повлияла на литовско-российские отношения речь Дали Грибаускайте.