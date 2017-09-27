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Линас Линкявичюс: Мы - не русофобы, у нас просто есть принципы

Линас Линкявичюс: Мы - не русофобы, у нас просто есть принципы
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Министр иностранных дел Литвы – о прошедших учениях «Запад -2017», ощущении опасности в регионе и санкциях в отношении России

Президент Литвы Даля Грибаускайте использовала трибуну Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы предупредить об опасности исходящей от России. Грибаускайте проинформировала генерального секретаря ООН об агрессивном и наступательном характере российско-белорусских учений «Запад-2017», которые, по ее мнению, свидетельствуют о моделировании реального конфликта со странами-членами НАТО. Она подчеркнула, что российские ракеты, дислоцированные в Калининградской области, способны нанести удар даже по Лиссабону. Российская делегация покинула зал заседаний во время выступления президента Литвы.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс рассказал автору и ведущей программы «Настоящее время. Итоги» Юлии Савченко о том, как повлияла на литовско-российские отношения речь Дали Грибаускайте.

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    Юлия Савченко

    Журналист-международник cо стажем работы в России, Центральной Азии, Великобритании и США. На Русской службе "Голоса Америки" - с 2010 года. Освещает темы политики, международных отношений, экономики, культуры. Автор и ведущая программы «Настоящее время. Итоги»

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    Дмитрий Шахов

    Оператор, продюсер программы "Настоящее время. Итоги". на "Голосе Америки" с 2014 

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