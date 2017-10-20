Линдси Грэм: в нынешнем виде ядерная сделка с Ираном неприемлема

Неделю назад президент Трамп отказался сертифицировать иранское ядерное соглашение, оставив последнее слово за конгрессменами. Согласно закону, принятому в 2016 году, при отсутствии такой сертификации Конгресс может возобновить экономические санкции против Ирана, и на Капитолии многие уверены, что последние действия Тегерана требуют перезаключения сделки на новых условиях. На каких именно - специальный корреспондент «Голоса Америки» Грета Ван Састерен поинтересовалась у сенатора-республиканца, члена комитета Сената по вооруженным силам Линдси Грэма.

«Я думаю, в нынешнем виде она неприемлема, – считает сенатор Грэм. - Президент Трамп всячески пытается донести мысль о том, что для мира это плохая сделка, и я с ним согласен. По нынешнему соглашению, по прошествии пятнадцати лет иранцы смогут обогащать и перерабатывать уран без оглядки на свое поведение. Рано или поздно Иран получит ядерное оружие - создаст или купит - и тогда регион ожидает гонка вооружений. Поэтому Конгрессу необходимо выдвинуть новые условия: если вы продолжите разработку баллистических ракет в нарушение санкций ООН, мы возобновим санкции; если вы откажете инспекторам в доступе на интересующие их объекты – мы возобновим санкции. И если через пятнадцать лет вы будете по-прежнему оставаться крупнейшим государством-спонсором терроризма, наши инспекции продолжатся».

Отвечая на вопрос о том, что делать с еще одной страной, стремящейся в ядерный клуб - Северной Кореей, Линдси Грэм ответил лаконично: «Не позволить им получить ракету, способную нанести ядерный удар по нашей территории». Для этого, по словам сенатора, необходимо «убедить Китай в том, что это также и в их интересах». «90 процентов экономики Северной Кореи, - продолжил сенатор, - принадлежит Китаю, и вряд ли КНДР смогла бы без него создать хоть одну бомбу. Без китайской помощи Северная Корея не просуществует и недели, но для Китая они союзники и зона ответственности. Поэтому мы должны дать понять: мы не стремимся принести демократию в Северную Корею или объединить полуостров. Мы хотим одного: защитить нашу территорию от сумасшедшего, который угрожает ударить по нам ядерным оружием. И что меня особенно волнует: получив одну водородную бомбу, он со временем произведет еще пятьдесят. И мне бы не хотелось, чтобы в один прекрасный момент он стал это оружие продавать».

По мнению господина Грэма, «отличие международной политики Трампа от политики Обамы заключается в том, что военные могут выполнять свою работу, а не ходить со связанными за спиной руками». «Мы напрямую поднимаем корейскую проблему, мы стремимся к справедливой сделке по Ирану, и думаю, при Трампе Америка станет для многих более надежным другом и более сильным противником», - уверен сенатор.

