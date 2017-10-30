Американские законодатели об обвинениях против Пола Манафорта и расследовании ФБР

Конгрессвумен-демократ Марси Каптур, сопредседатель украинского кокуса в Палате представителей Конгресса США заявила о необходимости «позволить правосудию идти своим чередом» и что специальный прокурор Мюллер должен «выполнять свою работу».

«Исходя из моего опыта, в Украине не знают Пола Манафорта и незнакомы с его работой, что вызывает ряд вопросов». Марси Каптур также отметила, что не стоит «делать поспешных выводов, однако, в вопросе потенциального заговора против Соединенных Штатов, мы должны следовать фактам».

Конгрессмен-республиканец Джим Бэнкс в своем Твиттере заявил, что «в свете сегодняшних обвинений мы должны продолжать поддерживать [Роберта Мюллера] и обеспечивать честность процесса [расследования]».

Лидер сенатского меньшинства Чарльз Шумер заявил, что «ни при каких обстоятельствах Дональд Трамп не должен в каком-либо виде препятствовать работе специально прокурора».

Председатель комитета Сената по разведке, где проводят свое расследование, республиканец Ричард Берр заявил, что обвинения Мюллера не повлияют на ход сенатского расследования.

Сенатор-демократ Эмми Клобучар в интервью американскому телеканалу CBS заявила, что обвинения против Пола Манафорта «могут быть только началом» в расследовании связей предвыборного штаба Дональда Трампа и России.

Спикер Палаты представителей Пол Раяан отказался комментировать обвинения, выдвинутые Робретом Мюллером, сославшись, что он «не может строить предположения относительного того, о чем он не читал», - сообщает американский телеканал ABC.

Конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер считает, что «Американский народ заслуживает на ответы, прозрачности и правды. Важно, чтобы Мюллер выполнял свою работу».

В Белом доме уже заявили, что обвинения, выдвинутые против двух бывших сотрудников предвыборного штаба Трампа, не имеют никакого отношения к президенту Дональду Трампу и его избирательной кампании и не демонстрируют никаких доказательств сговора (с Россией). Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс.