Тиллерсон и Лавров встретятся на полях генассамблеи ООН

11 сентября в Хельсинки прошла встреча Томаса Шэннона и Сергея Рябкова
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИДа РФ Сергей Лавров проведут переговоры на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, переданное российскими СМИ.
По словам Рябкова, Москва не планирует «дальнейшего сокращения сотрудников американских дипучреждений в Российской Федерации».
Напомним, что накануне замгоссекретаря США Томас Шэннон и замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков провели в Хельсинки консультации, посвященные проблемам американо-российских отношений.
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