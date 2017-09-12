Тиллерсон и Лавров встретятся на полях генассамблеи ООН

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИДа РФ Сергей Лавров проведут переговоры на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, переданное российскими СМИ.

По словам Рябкова, Москва не планирует «дальнейшего сокращения сотрудников американских дипучреждений в Российской Федерации».

Напомним, что накануне замгоссекретаря США Томас Шэннон и замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков провели в Хельсинки консультации, посвященные проблемам американо-российских отношений.