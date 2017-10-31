Лавров: доказательств вмешательства России на выборах в США нет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во вторник, что нет никаких свидетельств того, что его страна вмешивалась в ход выборов в США.

Заявление Лаврова прозвучало после того, как идущее в Вашингтоне расследование привело к предъявлению обвинений трем бывшим сотрудникам предвыборного штаба Дональда Трампа.

«Без единого доказательства нас обвиняют во вмешательстве в выборы не только в США, но и в европейских государствах. Недавно обвинили в том, что в Москве принимаются решения о том, какого министра назначить в ЮАР. Нет предела фантазии», – цитирует Лаврова «РИА Новости»

Россия неоднократно отвергала обвинения в попытках повлиять на президентские выборы в США в 2016 году.

Ожидается, что компании Facebook, Google и Twitter на этой неделе расскажут Конгрессу, что поддерживаемый Россией контент, направленный на манипулирование американской политикой на прошлогодних выборах, был более обширным, чем считалось ранее.

Выступая на заседании Ассоциации европейского бизнеса, Лавров также сказал, что «порой непредсказуемые» действия нынешней администрации США вызывают «серьезное беспокойство».

Он указал на угрозы решить проблемы, связанные с Корейским полуостровом, силовыми методами и отказ Трампа подтвердить выполнение Ираном соглашения по его ядерной программе.