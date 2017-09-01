Россия обещает «жестко отвечать» на шаги США, которые наносят ей ущерб

Россия пообещала в пятницу «жестко отвечать» на шаги Соединенных Штатов, которые наносят ей ущерб, но не назвала меры, которые она имеет в виду.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил с этим предостережением на следующий день после объявленного решения Вашингтона закрыть консульство РФ в Сан-Франциско и два других дипломатических объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.

«Мы будем жестко отвечать на те вещи, которые наносят нам ущерб абсолютно на ровном месте и которые продиктованы только желанием испортить наши отношения с Соединенными Штатами», – сказал министр, выступая в пятницу в МГИМО.

В четверг США неожиданно распорядились в течение 48 часов закрыть российское консульство в Сан-Франциско, а также дипломатические объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке, что еще больше обострило напряженность в отношениях между двумя странами.

В администрации президента США Дональда Трампа этот шаг назвали ответом на «немотивированное и вредоносное» требование Москвы сократить штат американской дипмиссии в РФ.

«Мы только вчера ночью получили подобную ноту, занимаемся этим. Отреагируем, как только закончим этот анализ», – заявил Лавров.

Он подчеркнул, что обмен санкциями был инициирован не Россией, а администрацией экс-президента Барака Обамы «с той целью, чтобы подорвать российско-американские отношения и не позволить президенту США Дональду Трампу выйти на эту стезю своего президентства с конструктивными предложениями, чтобы максимально затруднить выполнение им своих предвыборных заявлений о необходимости нормализовать отношения с Россией».

«Президент Трамп и сейчас эти заявления повторяет. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что и мы в этом заинтересованы, – добавил он. – Должно быть движение встречное – взаимоуважительное. Мы к этому готовы. Разговор на эту тему продолжится, независимо от того, когда и как мы отреагируем».

Вместе с тем Лавров подтвердил заинтересованность России в конструктивном диалоге с США.

«Как не раз говорил президент, мы не ищем ссоры с этой страной. Мы были всегда дружественно настроены к американскому народу, открыты и сейчас для конструктивного взаимодействия там, где это отвечает российским интересам, – сказал министр. – Искренне хотим, чтобы двусторонняя политическая атмосфера стала нормальной. Но, как вы знаете, для танго нужны двое, – подчеркнул Лавров. – Пока, по-моему, наши американские партнеры исполняют раз за разом индивидуальный брейк-данс».