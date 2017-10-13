Лавров уведомил Тиллерсона о подготовке судебных исков против США

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров уведомил госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что Россия готовит судебные иски с целью возвращения имущества в США, которое Москва считает незаконно захваченным.

Об этом сообщил российский МИД.

В телефонном разговоре с Тиллерсоном в четверг Лавров также назвал неприемлемым то, что власти США сняли российские флаги с конфискованных дипломатических зданий в США.

Официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт, отвечая на вопрос об этих обвинениях, назвала действия США в отношении российских объектов «совершенно законными», «тщательно продуманными» и «благоразумными».

«Флаги на бывших зданиях российского консульства в Сан-Франциско были с уважением спущены. Они хранятся в надежных условиях внутри каждого из зданий, – сообщила Нойерт. – Ни одна страна в мире не уважает собственный флаг и флаги других государств больше, чем наша. Мы относимся к этому серьезно».

Однако Лавров в разговоре с Тиллерсоном подчеркнул, что «продолжаемый американскими чиновниками произвол прямо противоречит звучащим на высшем уровне декларациям Вашингтона о намерении нормализовать двусторонние отношения, опустившиеся на беспрецедентно низкий уровень».

Российские сотрудники покинули консульство в Сан-Франциско в прошлом месяце после того, как Вашингтон распорядился освободить некоторые объекты российской дипломатической собственности в рамках обмена мерами в связи с обострением отношений между двумя странами.

Как сообщается в заявлении МИД, в ходе телефонного разговора Лавров и Тиллерсон также обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, урегулирование конфликта в Сирии, напряженность на Корейском полуострове и реализацию Минских соглашений по преодолению украинского кризиса.