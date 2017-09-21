Лавров высказался против новых санкций по отношению к Ирану

Выступая на проходящей в Нью-Йорке 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, глава российского МИДа Сергей Лавров призвал к усилению конструктивной роли ООН в решении мировых проблем.

Касаясь продолжающихся дискуссий по поводу заключенного в 2015 году международного соглашения по иранской ядерной программе, Лавров заявил, что новые односторонние санкции против Тегерана могут подорвать коллективную ответственность.

В связи с конфликтом в Сирии Лавров заявил о необходимости разгрома «Фронта ан-Нусра», который, согласно его утверждению, щадят члены руководимой США коалиции.