Лавров надеется, что на переговорах Путина и Трампа «возобладает прагматизм»

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров выразил надежду, что в ходе предстоящей встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа «возобладает прагматизм».

Советник по национальной безопасности США Г.Р. Макмастер в четверг сообщил, что Трамп встретится с Путиным на полях ежегодного саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге. Это будет первая и долгожданная личная встреча двух лидеров.

В пятницу Лавров заявил, что Москва настроена оптимистично, и, «судя по телефонным разговорам, у них есть желание у обоих преодолеть ненормальность, которая сегодня сложилась».

«Видим, с какой озабоченностью большинство стран мира воспринимают нынешнее ненормальное состояние этих отношений, которые стали заложником внутриполитической борьбы в США, – сказал Лавров. – Рассчитываем, что встреча наших президентов в Гамбурге, о которой было объявлено, внесет ясность в вопрос о перспективах российско-американского взаимодействия».

Лавров выразил надежду, что «возобладает прагматизм, нацеленность на обеспечение национальных интересов реалистичными, наиболее эффективными методами».

Лавров также отметил, что обе страны признают, что обеспечивать национальные интересы гораздо эффективнее сообща, а не по отдельности.

Вместе с тем российский министр охарактеризовал нынешнюю обстановку в США как «охоту на ведьм».

«Но я думаю, что это пройдет. И эта абсолютная аномалия, которая сейчас происходит в политической жизни в США, когда, не предъявляя ни одного доказанного факта, пытаются, по большому счету, переиграть итоги выборов, она не может долго продолжаться», – подчеркнул он.

«Все-таки американское общество имеет инстинкт самосохранения, как и американская политическая система», – добавил глава МИД РФ.