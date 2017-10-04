Лавров обвинил США в «провокациях» против российских военных в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду обвинил США и их союзников в устройстве «смертельно опасных провокаций» против российских военнослужащих в Сирии.

Москва пожаловалась на подозрительно дружелюбные, по ее мнению, отношения между поддерживаемыми США ополченцами, американским спецназом и «Исламским государством» в Сирии и обвинила Вашингтон в попытках замедлить продвижение сирийской армии.

«В Сирии к ведомым США силам – масса вопросов», – заявил Лавров в интервью межарабской газете «Аш-Шарк Аль-Аусат», опубликованном в среду.

«То якобы нечаянно ударят по сирийским ВС, после чего игиловцы идут в контратаку, то “науськают” других террористов на стратегически важные пункты… то против наших военнослужащих устроят смертельно опасные провокации», – добавил он.

Заместитель Лаврова Сергей Рябков заявил на прошлой неделе, что гибель российского генерал-лейтенанта Валерия Асапова стала результатом «двуличия американской политики» в Сирии, что решительно отвергает Вашингтон.

Асапов погиб в результате артобстрела «Исламского государства».

Лавров также заявил в среду, что США и коалиция, которую они возглавляют, являются «незваными гостями» в Сирии с точки зрения международного права.

В дополнение к этому глава российского МИДа обвинил Вашингтон в том, что он «делит террористов на “плохих” и “не очень плохих”».