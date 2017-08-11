Москва, природный газ и пропаганда

МОСКВА – США стремятся удержать Европу в зоне своего влияния всеми возможными способами, в том числе через санкции в отношении России. Об этом в пятницу, 11 августа, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с молодежью в рамках образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме».

По его словам, «последний пакет антироссийских санкций однозначно вызвал в Европе противодействие, поскольку там в лоб записано, что нужно покупать газ в США, несмотря на то, что он гораздо дороже».

«То есть [США пытаются] и Европу держать в атлантической связке, и заодно думать об интересах своих энергетических компаний, – цитирует Лаврова ТАСС. – Это беспардонно делается через использование методов абсолютно недобросовестной конкуренции».

Напомним, Конгресс США подавляющим большинством голосов одобрил санкции, наказывающие Россию за вмешательство в президентские выборы 2016 года, аннексию принадлежащего Украине Крыма и другие нарушения международных норм, а президент Дональд Трамп после некоторых размышлений подписал соответствующий закон.

Как представляется партнеру консалтинговой компании RusEnergy, аналитику нефтегазового сектора Михаилу Крутихину, заявление министра о том, что «Америка спит и видит, как вытеснить российский Газпром из Европы посредством своего сжиженным газом, ничего общего с действительностью не имеет».

«Американские компании, занятые экспортом сжиженного газа – это не Газпром, Новатэк или какая-то иная госкомпания, – пояснил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Они повинуются чисто коммерческим соображениям, а не приказам из Белого дома или Конгресса.

Прежде всего, европейский потребитель будет покупать тот газ, который дешевле. Точка

Эти компании рассчитывают продавать свою продукцию там, где она пользуется спросом и где цены выше, то есть в Азиатско-тихоокеанском бассейне в первую очередь. Во вторую очередь – в Южной Америке».

А Европа, по мнению аналитика, это рынок, куда пойдет американский сжиженный природный газ, который не удалось сбыть по приличной цене.

«Поэтому утверждать, что газ из США будет целенаправленно вытеснять российский – это бред, полагает он. – Газпром, в общем-то, может справиться с поставками любого сжиженного природного газа – причем совсем не обязательно из Америки – поскольку у него есть серьезное конкурентное преимущество.

Газпромом уже разработано столько промыслов, что он может через неделю без проблем добавить еще одну Европу к списку потребителей российского газа. Это вполне исправная транспортная сеть, которая может доставить эти избытки в Европу, плюс постепенно слабеющий рубль, который делает любой экспорт выгодным, и, естественно, поддержка правительства».

Если Газпром вдруг решит сократить свои издержки, то у него для этого есть колоссальные резервы в виде так называемого коррупционного налога внутри самой госкорпорации, считает Михаил Крутихин. По его оценке, трактовка событий Лавровым обусловлена как чисто пропагандистскими задачами, так и привходящими обстоятельствами.

«С одной стороны, ведется российская пропаганда против США, которые обвиняются в попытке навредить нам в коммерческих целях в Европе, подчеркнул он. – А с другой стороны, лично президент Дональд Трамп заявляет, что Америка собирается играть доминирующую роль в энергетике и будет играть такую роль на рынке сжиженного природного газа в Европе».

Ни то, ни другое, как ему кажется, не соответствует реальному положению дел.

Россия настолько погрузилась в эту муть пропагандисткой кампании, что уже и ее заказчики сами начинают верить во всю эту ерунду

«Прежде всего, европейский потребитель будет покупать тот газ, который дешевле. Точка. И какие-то политические соображения у европейских компаний (не у правительств), закупающих газ, здесь будут иметь шестое-седьмое значение. То есть, это не приоритет. Главное – какая будет цена», - заключил он.

В свою очередь, председатель политической партии «Западный выбор» Константин Боровой заметил, что Москвой сегодня придумано несколько «отмазок», объясняющих причины введения последних американских санкций, но при этом слова «Крым» и «Украина» российской пропагандой сознательно не упоминаются.

«Россия настолько погрузилась в эту муть пропагандисткой кампании, что уже и ее заказчики сами начинают верить во всю эту ерунду, – утверждает он в комментарии «Голосу Америки». – Это та опасность, о которой еще Меркель предупреждала, что Путин живет в нереальном, параллельном мире. Путин и Лавров боятся реальности и не хотят ее анализировать. Это технология, где важна не логика, а демонстрация убежденности».

Сейчас вот активно продвигается мысль о том, что американские санкции наносят ущерб в первую очередь европейскому бизнесу. А о том, что настоящий горячий конфликт происходит у границ европейских стран, пропаганда об этом умалчивает

Политик уверен, что основная задача пропагандистской кампании Кремля – вбить клин между Европой и США, посеять между ними рознь:

«Для этого, в частности, в крупнейших мировых изданиях оплачиваются якобы аналитические статьи, очень активно используется любое заявление, которое хоть как-то похоже на проявление противостояния в западном сообществе. Сейчас вот активно продвигается мысль о том, что американские санкции наносят ущерб в первую очередь европейскому бизнесу. А о том, что настоящий горячий конфликт происходит у границ европейских стран, пропаганда об этом умалчивает».

Это изощренная технология, которую необходимо изучать, указывает Константин Боровой.

«Я недавно выступал в Совете Европы и призывал обратить тщательное внимание на эти технологии пропагандистских кампаний Москвы, потому что это новый инструмент гибридной войны, и довольно эффективный, так как в конце концов он производит какое-то впечатление на западных обывателей и даже на политиков», – резюмировал он.

В качестве примера политик привел недавнее заявление Юнкера о том, что американские санкции необходимо согласовывать с европейцами:

«Оно было вывернуто наизнанку и подано (российской пропагандой) так, что ЕС выступает против санкций и за сотрудничество с Москвой. Хотя на самом деле основная проблема, которая возникла в связи с агрессией России против Украины, – нерушимость европейских границ».

Вот что действительно больше всего волнует европейцев, обобщил политик.