Последний звонок для «мечтателей»

Месяц назад президент США Дональд Трамп принял указ, отменяющий программу «Отложенные меры в отношении детей-иммигрантов» (DACA), которая была принята пять лет назад и предоставляла отсрочку от депортации детям иммигрантов, привезенных в США в возрасте до 16 лет. Президент предоставил Конгрессу решать судьбу около миллиона молодых людей.

Лизетт Ариас, участница программы DACA, мечтала водить машину еще со школы. Большинство ее одноклассников сдали экзамен на права еще в шестнадцать лет. Она ждала до 22 лет. «У меня никогда не было возможности, как у других подростков, водить машину, у меня не было удостоверения личности, – рассказывает Лизетт. - А когда для класса организовывали какие-то поездки за пределы города, родители всегда боялись меня отпускать, поскольку не знали, что может произойти».

Получить водительские права без удостоверения личности в штате Вирджиния невозможно. Только с программой DACA у Лизетт появился шанс начать жить обычной жизнью. Она подала заявку сразу же и получила положительный ответ. Лизетт рассказывает, просто прыгала от счастья, когда ей пришло письмо, сообщавшее, что она получила защиту по программе DACA. «Наконец-то я могла работать, а это то, что я всегда хотела делать», - сказала девушка. Лизетт продлевала участие в программе уже два раза. Но больше не сможет, поскольку 5 сентября президент Дональд Трамп отменил DACA, дав возможность подать заявку о продлении лишь тем, у кого срок действия программы истекает в период с сентября по март. Сегодня последний день для подачи подобной заявки.

Амисаэль Гарсиа, представитель правозащитной организации CASA, говорит: «Им дали меньше месяца, чтобы подать заявки на продление программы. Мы не уверены, что у каждого есть почти пятьсот долларов для оплаты сбора, потому мы помогаем собрать средства».

Кроме финансовой помощи, правозащитные организации пытаются заставить Конгресс решить наконец-то вопрос легализации «мечтателей» – так в Америке называют участников DACA, – и принять законопроект Dream Act, который обсуждается еще с 2001 года.

Других шансов законно остаться в стране у мечтателей немного. Оформить брак с гражданином США или подать на политическое убежище. И важно, отмечают иммиграционные адвокаты, как именно человек въехал в Америку - если по визе, ситуация проще. Исмаил Шахтахтинский, адвокат по иммиграционным вопросам, объясняет: «Хоть человек 10-15 лет находился здесь без статуса и захочет выйти замуж или жениться на гражданине США – все это прощается. Что не прощается, так это въезд в Америку без визы». Но даже если Конгресс будет бездействовать, а получить статус другим способами не получится, маловероятно, что Иммиграционная служба США сможет массово депортировать почти миллион человек. «Им для этого нужен больший бюджет, чтобы нанимать больше судей, больше зданий иммиграционных судов. Сейчас иммиграционные суды настолько завалены делами, что один процесс депортации длится четыре года на одного человека», - добавил Исмаил Шахтахтинский.

Лизетт такие доводы успокаивают мало. У неё есть еще год. А дальше ее могут депортировать в Боливию. Девушку привезли оттуда родители, когда ей было всего четыре месяца. «Я не знаю, что буду делать с работой, с банковским счетом, у меня есть машина. Я не уверена, смогу ли я ее водить, когда останусь без документов», - говорит Лизетт.

Если же Конгресс пойдет навстречу «мечтателям», это будет самая массовая амнистия для нелегальных иммигрантов в США за десятилетия.