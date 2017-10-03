На следующий день после трагедии. Свидетельства очевидцев и реакция местных жителей.

Трагедию в Лас-Вегасе, в которой погибли 59 человек и более пятисот были ранены, называют самым массовым расстрелом в истории США. Сегодня, на следующий день после трагических событий, очевидцы рассказывают о пережитом. Все одинаково описывают свою первую реакцию на начало стрельбы: когда они услышали первую, довольно короткую очередь из автомата, они подумали, что это была либо шутка, либо музыкальный эффект, либо фейерверк. Последующие длинные автоматные очереди сомнений не оставили. В течение часа люди прятались и бежали кто куда: к ближайшим гостиницам, в сторону аэропорта. Стрельба, по словам очевидцев, продолжалась минут двадцать.

Работавшая на фестивале официантка Лиса рассказывает, что люди начали падать на землю и пытались спрятаться. «Они плакали, кричали, держали друг друга за руки, звонили семьям, любимым, просили поцеловать детей и сказать им, что они их любят. Все были очень напуганы». Энтони, один из зрителей, вспоминает: «Было страшно, так как было непонятно, в правильном ли направлении ты бежишь; никто не понимал, откуда стреляют. Один стрелок или несколько?» Энтони рассказал, что на его глазах одного мужчину ранило в ногу. «Мы внесли его в ангар и положили на пол. Я разговаривал с ним, чтобы он оставался в сознании, а моя подруга сняла рубашку, чтобы перетянуть ему ногу и остановить кровотечение. Когда подъехала скорая и мы отнесли его в машину, я посмотрел на свои руки - я был весь в его крови. В тот момент это казалось чем-то нереальным».

Пытаясь осознать трагедию, посетители концерта задаются вопросом: как Пэддок оказался в номере отеля с таким количеством автоматического оружия? По неофициальной информации, в его номере наши браслеты, которые давали доступ на фестиваль во все три дня, значит, он тщательно все планировал.

Трагедия объединила Лас-Вегас. На следующий день после теракта жители начали собираться по всему городу на стихийные поминальные службы. Они молятся за погибших и раненых.

На одном из таких поминовений около здания городского совета в понедельник вечером собрались прихожане местной баптистской церкви. Пастор Сэмюэл сказал нашему корреспонденту: «Когда случается такая трагедия, людям нужна поддержка, важно, чтобы кто-то сказал: я молюсь с тобой, поддерживаю тебя, знаю, какую боль ты испытываешь - я сам через это проходил. И тогда у них появляется надежда». Пастор Сэмюэл рассказал, что жители предлагают друг другу не только моральную помощь. «Кристи живет в двух милях от Мандэлэй-Бэй. Когда они услышали о стрельбе, они сразу же приехали, чтобы развозить людей». Кристи рассказала, что они «подбирали людей на улице и доставляли их по разным отелям - ради их безопасности». «Одного человека отвезли в "Мираж". Также подобрали две пары из Техаса, которых эвакуировали из казино в Мандэлэй-Бэй, мы устроили их в другом отеле».

В борьбе с бедой никто из жителей Лас-Вегаса не остался в стороне. Например, многие водители Uber вывозили бесплатно посетителей концерта из зоны обстрела. Сегодня же с самого утра горожане раздают бутылки с водой всем нуждающимся и говорят, что будут продолжать это делать, пока необходимо. Периодически кто-то приносит воду и еду полицейским, которые в эти дни на посту по 48 часов.

Тысячи волонтеров по всему городу объединяются и пытаются помочь чем только возможно. Например, в госпитале UMC , в который поступили более ста раненых, организован массовый прием воды и еды для родственников жертв теракта.

Аннмари из фонда « Urban Seed » рассказала, что больницы не были подготовлены к такому внезапно большому количеству пострадавших. «Наша задача, – сказала Аннмари, - позаботиться об их семьях: они проводят здесь от нескольких часов до нескольких дней, и важно, чтобы у них был необходимый минимум».