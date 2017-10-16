Что ждет туризм в Лас-Вегасе после массового убийства?

ЛАС-ВЕГАС, НЕВАДА – Туристический сектор Лас-Вегаса находится в ожидании перемен после массового убийства на уличном музыкальном фестивале, жертвами которого стали 58 человек.

Аналитики, которые внимательно следят за финансовыми показателями городских казино, говорят, что город столкнется с кратковременным оттоком гостей в связи со стрельбой.



Казино и полиция могут ввести новые меры безопасности после того, как стрелок Стивен Пэддок пронес более 20 винтовок в свой номер в отеле и въехал на машине, начиненной взрывчаткой, на крытую парковку.

От девиза «Что происходит в Вегасе, остается в Вегасе» пока отказались. Как и от слов, сказанных за несколько недель до стрельбы владельцем отеля-казино Mandalay Bay: «Мы не занимаемся отельным бизнесом, мы занимаемся обалденным бизнесом».

Электронные рекламные щиты, которые обычно зазывали в рестораны, на концерты или в бассейн, где можно купаться топлесс, теперь показывают номер телефона для жертв и их семей, а также слова благодарности сотрудникам экстренных служб и работникам казино.

«Мы работали для вас в хорошие времена. Спасибо за то, что вы с нами сейчас», – гласит лозунг на черно-белом рекламном щите с панорамой города и хештегом #VegasStrong.

Оценить влияние массовой стрельбы на туризм в Лас-Вегасе в количественных показателях довольно сложно. Полные самолеты с туристами по-прежнему прилетают в этот оазис в пустыне, участники всевозможных форумов заполняют огромные залы, где обсуждают последние тенденции в промышленности, звенят игровые автоматы в казино.

Но цены на акции компаний главных казино Лас-Вегаса несколько понизились после стрельбы, что свидетельствует о том, что атака каким-то образом повлияет на индустрию. Аналитики из инвестиционного банка Morgan Stanley предсказывают, что стрельба приведет к снижению спроса на рынке Лас-Вегаса примерно на полгода, и экономический эффект составит от 4 до 6 процентов.

Аналитики изучили влияние терактов на «доход на имеющуюся комнату» – ключевой показатель работы в индустрии гостеприимства на разных рынках, чтобы замерить потенциальное влияние инцидента со стрельбой. В докладе отмечается, что, хотя не все рынки одинаковы, влияние на туризм таких событий, как атака на ночной клуб в Орландо, штат Флорида, постепенно стало менее выраженным и коротким.

1 октября 64-летний Пэддок, профессиональный игрок в видео-покер, разбил окна своего отеля на 32 этаже отеля-казино Mandalay Bay и открыл стрельбу по зрителям фестиваля музыки кантри Route 91 Harvest, после чего покончил с собой. На крытой стоянке отеля был найден его автомобиль с потенциально смертельным грузом, состоящим из 1600 патронов и 40 килограммов химических взрывчатых веществ.

В первые дни после стрельбы постояльцы могли видеть полицейские внедорожники рядом со своими отелями на бульваре Лас-Вегас-Стрип. Сотрудники службы безопасности казино Wynn Las Vegas и Encore использовали ручные металлодетекторы для проверки сумок. Охрана просила некоторых гостей открыть багажники их машин.

Но потом эти меры стали приниматься реже. Осмотр нескольких главных отелей не выявил явных новых мер безопасности, кроме проверки наличия ключей от номеров охраной в Mandalay Bay.

Отели: бизнес идет в обычном режиме

Родительской компании Mandalay Bay, MGM Resorts International, принадлежит более десятка объектов недвижимости на Лас-Вегас-Стрип, включая казино, конгресс-центр и спортивно-развлекательные комплексы. Представитель компании Дебра Дешонг заявила, что компания повысила уровень безопасности, но отказалась вдаваться в детали.

Операторы отелей Лас-Вегаса должны сделать все, чтобы гости чувствовали себя комфортно после инцидента со стрельбой, говорит профессор Майкл Макколл, преподающий индустрию гостеприимства в Университете штата Мичиган. Он предлагает отелям предлагать гостям номера более высокого уровня и скидки на билеты в знак признательности.

В то же время, по его словам, многие казино и отели с осторожностью отнесутся к введению жестких мер безопасности в стиле аэропортов в городе, где люди хотят расслабиться.

«Вы не захотите, чтобы это превратилось в подобие военной операции в эпицентре взрыва, – говорит Маккол. – Люди приезжают туда в основном для того, чтобы повеселиться».

Компания MGM отказалась предоставить информацию об отмене брони номеров в отелях или аренды залов. Другой отель, Caesars, сообщил, что отмена бронирования номеров была на обычном уровне, и ни одно из мероприятий в арендованных залах отменено не было.

На прошлой неделе съезд Национальной ассоциации бизнес-авиации привлек в Лас-Вегас 27 тысяч человек. Всемирная выставка мотивационных поездок, встреч и мероприятий IMEX America собрала 12 тысяч посетителей.

Луис Баррос приехал в Лас-Вегас для участия в авиационной конференции. Сидя у игрового автомата в аэропорту, он сказал, что никогда и не думал о том, чтобы отменить поездку, и у него не было никаких сомнений по поводу безопасности.

«Я решил, что после того, что случилось, это, вероятно, будет одно из самых безопасных мест, – сказал Баррос, который живет в Далласе. – Думаю, меня больше беспокоят мрачные ощущения, но в плане безопасности никаких тревог не было».

Однако стрельба внесла изменения по крайней мере в одно мероприятие. Организаторы лас-вегасского марафона, который должен пройти в ноябре, сообщили, что гонка больше не будет стартовать у отеля Mandalay Bay. Кроме того, концерт перед соревнованиями не будет проходить в том месте, где произошла трагедия.

В прошлом году Лас-Вегас принял 42,9 миллиона человек. В городе прошло почти 22 тысячи всевозможных конференций, собраний и слетов. В среднем на выходных 95 процентов из 149339 номеров в отелях были забронированы. Округ Кларк, в который входит Лас-Вегас, зафиксировал доходы от игорного бизнеса в размере 9,7 миллиарда долларов.

Но сейчас ожесточенная конкуренция за эти доллары не носит открытого характера.

«Придет время, когда мы вновь будем говорить о Лас-Вегасе как о величайшем месте для путешествий в мире, но не сейчас», – говорит главный городской чиновник по туризму, глава Управления Лас-Вегаса по делам конвентов и приезжих Росси Раленкоттер.

«Нам нужно позаботиться об этом, позаботиться о наших клиентах, о самом городе. Этим мы и будем заниматься», – добавил он.