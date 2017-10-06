Следователи проверяют информацию о сообщнике стрелка из Лас-Вегаса

Правоохранительные органы проверяют информацию о том, что у Стивена Пэддока, растрелявшего в начале недели посетителей кантри-фестиваля в Лас-Вегасе, мог быть сообщник.

В результате обыска в номере гостиницы Mandalay Bay Resort, снятом Пэддоком еще 28 сентября, была обнаружена зарядка для телефона, не подходившая ни к одному из аппаратов, которые были у «стрелка».

Кроме этого, полицейским удалось установить, что в то время, когда Пэддок уезжал из гаража отеля на своей машине, его номер кто-то открывал вторым ключом.

Мотивы преступления, в результате которого было убито 59 человек, и ранено более 500, до сих пор остаются неизвестны. По данным Налоговой службы США, Стиве Пэддок не испытывал нужды в деньгах, зарабатывая инвестициями в недвижимость и игрой в казино. Только в 2015 году ему удалось выиграть сумму в 5 млн долларов.

Как удалось выяснить полицейским, летом этого года Пэддок останавливался в гостиницах в других городах США, рядом с которыми проходили массовые мероприятия. Следователи считают, что он тщательно готовил преступление, выбирая наиболее «удобную» площадку, В начале августа, например, «стрелок» внимательно изучал место проведения фестиваля Lollapalooza в Чикаго.