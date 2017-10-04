Трамп летит в Лас-Вегас – почтить память погибших

Президент США Дональд Трамп в среду отправился в Лас-Вегас, где власти продолжают попытки установить мотивы стрелка, открывшего огонь по посетителям музыкального фестиваля и застрелившего 58 человек.

«Мы почтим память погибших и встретимся с представителями полиции, которые проделали фантастическую работу за очень короткое время, – сказал Трамп журналистам в Вашингтоне перед вылетом в Лас-Вегас в среду утром. – Они выясняют все больше подробностей, которые будут разглашены в надлежащее время. Для меня лично это очень печальный день».

Президент назвал стрелка «больным и безумным человеком» и заявил, что дискуссия об ужесточении контроля над оружием начнется «позже».

64-летний Стивен Пэддок в течение 9-11 минут стрелял по посетителям концерта из номера на 32-м этаже гостиницы Mandalay Bay. В результате стрельбы погибли не менее 58 человек и более 500 получили ранения.

Шериф округа Кларк Джо Ломбардо во вторник заявил журналистам, что «абсолютно» уверен, что полиции удастся установить мотивы стрелка и что в ближайшие дни появится «значительное количество» новой информации.

«Расследование продвигается, но у меня пока нет полных ответов», – сказал он.

Одной из ключевых фигур в расследовании может оказаться сожительница Пэддока Мэрилу Дэнли, которую Ломбардо назвал «лицом, представляющим интерес для расследования».

В момент нападения она находилась на Филиппинах, а во вторник вылетела в США. В аэропорту Лос-Анджелеса ее встретили сотрудники ФБР.

По словам Ломбардо, очевидно, что нападение было спланировано заранее.

«Тот факт, что у него в номере было такое оружие и в таких количествах, свидетельствует о том, что нападение было тщательно спланировано, и я убежден, что он рассчитал все свои действия, что вызывает тревогу», – сказал шериф.

По словам заместителя шерифа Кевина Макхилла, на полноценную обработку всех улик, найденных в номере отеля, уйдет еще много дней.

«Никто так не стремится получить ответы о причинах нападения, как полиция и семьи жертв, но наш долг – сделать все правильно», – сказал он.

Власти также изучают денежный перевод в размере 100 000 долларов, который Пэддок отправил на Филиппины за несколько дней до нападения.

Брат Пэддока Эрик заявил, что не может себе представить, какими мотивами руководствовался стрелок. По его словам, семья нападавшего «потрясена и ошарашена».

Эрик Пэддок добавил, что у его брата было хорошее финансовое положение, он не был связан ни с какими-либо политическими или религиозными течениями, ни с белыми националистами и не имел диагностированных психических заболеваний.

«Мы не можем даже исключить наличие психических заболеваний или каких-либо повреждений мозга, хотя никаких доказательств их наличия тоже нет», – сказал во вторник представитель Министерства внутренней безопасности.