Массовое убийство в Лас-Вегасе: что известно о стрелявшем

Полиция Лас-Вегаса идентифицировала человека, устроившего самую кровопролитную массовую стрельбу в истории США: им оказался 64-летний Стивен Пэддок из города Мескит, штат Невада.

Власти считают, что Пэддок открыл огонь по посетителям концерта (их было 22000) из расположенного поблизости отеля, застрелив 58 человек, после чего застрелился у себя в номере.

По словам полиции, в номере на 32-м этаже отеля Mandalay Bay Resort было обнаружено, по меньшей мере, 10 винтовок. Как сообщается, Пэддок поселился в отеле еще в четверг.

Мотивы нападения пока неизвестны. По словам полицейских, ранее Пэддок не привлекался к уголовной ответственности. В ФБР заявляют, что у него не было и связей с какими-либо международными террористическими группировками. Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение, но не предоставила никакой информации в подтверждение этого заявления.

«Мы ничего не знаем. Если бы вы сказали мне, что на Землю упал астероид, то для меня бы это значило то же самое. В этом нет абсолютно никакого смысла, у него не было никаких причин это делать, – рассказал брат Пэддока Эрик газете The Washington Post. – Он был обычным парнем, который играл в видео-покер, ездил в круизы, ел буррито в Taco Bell. Насколько мы знаем, он не был последователем какого-либо политического или религиозного движения».

Соседи Пэддока, который жил в 130 км от Лас-Вегаса, описывают его как раздражительного человека и заядлого игрока. Он был пенсионером и жил с женщиной по имени Мэрилу Дэнли.

Изначально сообщалось, что власти разыскивали Дэнли, чтобы допросить ее в рамках расследования. Позднее стало известно, что ее нашли и задержали, однако полиция не считает, что она была причастна к нападению.