Жители Лас-Вегаса объединились перед лицом трагедии

Есть такая поговорка: «Что происходит в Вегасе – остается в Вегасе». Вряд ли это можно сказать о событиях минувшей недели. Массовый расстрел на фестивале кантри-музыки показал миру совсем другой Лас-Вегас, не гламурный и сверкающий, а шокированный и подавленный. Но одновременно – решительный и бескорыстный.

Лас-Вегас тяжело воспринял то, что произошло вечером первого октября: для города с населением в шестьсот тысяч 58 погибших и около 500 раненых – страшные цифры. Жительницу Лас-Вегаса Кристи ужасает, что отныне ее город будет ассоциироваться с самым крупным массовым убийством в истории страны. «Никто не захочет такого клейма для своего города», – говорит она.

Местные жители достойно приняли вызов: водители такси бесплатно вывозили людей с места трагедии, горожане доставляли продукты в больницы для пострадавших и сотрудников экстренных служб, а у пунктов сдачи крови выстраивались длинные очереди.

В минувшие выходные жители Лас-Вегаса решили посадить 58 деревьев по числу погибших во время стрельбы у отеля Mandalay Bay. Так на заброшенном неухоженном клочке земли в центре города появился «Сад исцеления». Идея возникла стихийно. Городские власти сразу же дали разрешение, а люди, работая на жаре без остановки посменно, за два дня создали зеленый уголок памяти.

Бри живет неподалеку. С восьми утра она вместе с сотней других людей сажала деревья. Бри говорит, что сад символизирует для нее единение жителей родного города и возможность вместе пережить беду. «В Вегасе есть сообщество людей, о котором до сих пор было мало известно, и это трагическое событие позволило им проявить себя в любви и заботе друг о друге», – говорит она.

В саду возвели стену памяти с фотографиями погибших, куда каждый может принести записку и поделиться своей болью. Одновременно по всему городу начали создаваться мемориалы, к которым приносят цветы и свечи, чтобы почтить память погибших. Вот что говорит Рами, который переехал в Лас-Вегас шесть лет назад и считает этот город своим домом: «То, что случилось, ранит мое сердце, но эта трагедия не сломит нас, мы найдем в себе силы жить дальше». Реми считает, что на территории концертной площадки нужно воздвигнуть памятник в виде льва, оскалившегося в сторону гостиницы, откуда велся огонь. Как символ несломленного духа города.