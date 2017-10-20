Октябрь - месяц борьбы с раком молочной железы. Акции на эту тему проходят по всему миру. С каждым годом число женщин, у которых диагностируют рак груди, стремительно растет. В Лос-Анджелесе придумали свой метод, как напомнить женщинам пройти медосмотр.

Хосе Аррига служит в полиции Лос-Анджелеса много лет. Но сегодня, когда он едет по городу на розовой патрульной машине, к нему приковано особое внимание. «Когда я впервые сел за руль этой машины, я увидел, что все люди смотрят на меня, - рассказывает он, - но мы полицейские, и на нас всегда обращают внимание».

В этот цвет полицейская машина окрашена не случайно: именно розовая лента - символ борьбы с раком молочной железы. По данным статистики, в 2017 году в США у более чем 250 тысяч женщин диагностировали это заболевание. Для сотрудницы полиции округа Глендейл Тэни Лайфут, которая и придумала акцию, эта тема очень личная.

«Когда у меня диагностировали рак груди, и я лечилась, я стала думать о том, что мы, полицейские, можем сделать, чтобы донести до людей информацию об этой болезни. Я предложила нашему шефу полиции перекрасить машины в розовый цвет, и руководство поддержало мою идею, – рассказала Лайфут.

Сейчас в гараже полиции шесть мотоциклов и один автомобиль розового цвета. Кроме того, офицеры полиции носят специальные розовые нашивки, символизирующие борьбу с раком груди.

Тэни Лайфут победила рак. Теперь она видит свою задачу в том, чтобы напомнить женщинам о необходимости регулярно проверяться у врача. «У меня, например, обнаружили опухоль именно во время планового осмотра, - рассказала Тэни. - Это очень важно, особенно, когда нам уже за сорок».

Но не только женщины могут заболеть раком молочной железы. Поразить он может и мужчин. В зоне риска один из тысячи. Потому, говорит Тэни, об этом нужно говорить и обращать внимание людей.

Розовая полицейская машина будет патрулировать улицы Лос-Анджелеса весь октябрь – месяц борьбы против рака груди во всем мире.