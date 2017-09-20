Кыргызстан недоволен встречей Назарбаева с оппозиционным кандидатом в президенты

Правительство Кыргызстана в среду заявило официальный протест в связи с прошедшей встречей президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с оппозиционным кандидатом в президенты Кыргызстана Омурбеком Бабановым, обвинив соседнюю страну во вмешательстве в выборы, которые пройдут 15 октября.

Администрация Назарбаева во вторник сообщила о его встрече с Бабановым, который является лидером оппозиционной партии «Республика-Ата Журт», и выразила готовность работать «с вновь избранным президентом, которому окажет доверие киргизский народ».

МИД Кыргызстана заявил в среду, что рассматривает встречу и высказывания Назарбаева как выражение поддержки 47-летнего Бабанова, который является одним из главных соперников кандидата от правящей партии.

«Киргизская сторона расценивает эти высказывания и широкое освещение встречи казахской стороной как попытку повлиять на выбор народа Кыргызстана и вмешательство во внутренние дела Кыргызской Республики», – говорится в ноте, врученной послу Казахстана.