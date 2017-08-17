Лидер оппозиционной партии Кыргызстана приговорен к восьми годам тюрьмы

Суд в Кыргызстане приговорил оппозиционного политика Омурбека Текебаева к восьми годам тюрьмы, признав его виновным в коррупции и мошенничестве.

Приговор был вынесен за два месяца до президентских выборов, в которых он собирался участвовать.

Пророссийский президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев не может участвовать в выборах, назначенных на 15 октября, и поддерживает своего союзника. Текебаев является одним из самых ярых критиков Атамбаева.

58-летний Текебаев возглавляет оппозиционную партию «Ата-Мекен». Он был арестован сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности в феврале, после того как прокуратура обвинила его в получении взятки от российского бизнесмена в размере одного миллиона долларов в 2010 году.

По версии обвинения Текебаев, будучи высокопоставленным членом временного правительства, пообещал бизнесмену, что он сможет взять под контроль местную телекоммуникационную компанию.

Текебаев отрицал какие-либо нарушения закона со своей стороны и заявлял, что его дело является политически мотивированным. Его адвокат сообщил, что он намерен обжаловать решение суда.

Текебаев заявил в суде, что у него есть разногласия с Атамбаевым, которые возникли в 2010 году, когда они разделяли власть во временном правительстве после насильственных протестов, приведших к свержению предыдущего президента Курманбека Бакиева.

Текебаев был основным автором новой конституции, принятой после отстранения Бакиева. Атамбаев внес поправки, усиливающие полномочия исполнительной власти, которые были одобрены на референдуме в декабре прошлого года.