Возле украинского парламента проходит акция в поддержку политических реформ

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Михаил Саакашвили призвал Верховную Раду выполнить законные требования участников мирного собрания
Всеукраинская акция в поддержку политической реформы, 17 октября. Площадь Конституции возле Верховной Рады. Требования протестующих: принять новый закон о выборах народных депутатов Украины; создать антикоррупционный суд; отменить депутатскую неприкосновенность. Как сообщает корреспондент Русской службы "Голоса Америки" с места события, участники акции выражают решительность в своих действиях и призывают власть услышать законные, как они говорят, требования.
Спустя несколько часов с момента начала митинга у стен Верховной Рады, пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил, что «президент внес в парламент как неотложный проект закона об отмене депутатской неприкосновенности».
«Отмена депутатской неприкосновенности, как и создание Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы - важные составляющие эффективной борьбы с коррупцией»,- отметил на своей странице Святослав Цеголко.
В свою очередь, лидер Украины 17 октября отметил, что мирные протесты являются важным элементом демократии. Президент Петр Порошенко подчеркнул, что с «пониманием относится к акциям и уважает их участников».
«Рад, что мои инициативы получили отклик в сердцах людей, в том числе и организаторов акции. Еще два года назад я внес проект изменений в Конституцию Украины, которые предусматривали отмену депутатской и судейской неприкосновенности. Судейская неприкосновенность в формате инициированной мной судебной реформы ликвидирована»,- сказал Петр Порошенко, сообщает его пресс-служба.
Выступая на митинге, лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что, если Верховная Рада сегодня не поддержит требования протестующих, они будут добиваться отставки президента Украины Петра Порошенко, сообщает украинская пресса.
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