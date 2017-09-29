В Тбилиси отменили концерт Эмира Кустурицы

Сербский кинорежиссер, актер и музыкант Эмир Кустурица, как нарушитель закона Грузии об оккупации, не сможет остаться безнаказанным в случае приезда в страну. Соответственно, организаторы отменили запланированный 8 декабря в Тбилиси концерт фолк-рок- группы Кустурицы The No Smoking Orchestra.

Известие о предстоящих гастролях Кустурицы в Тбилиси вызвало волну возмущения в грузинском обществе, так как в 2009-ом году он побывал в оккупированном Россией Цхинвальском регионе. Тогда он планировал собрать материалы для фильма насчет российско-грузинского конфликта, однако этот проект так и не был реализован.

Примечательно, что ранее директор компании «Арт Медиа Груп» Лела Асланикашвили заявила журналистам, что «Эмир Кустурица – известный в мире режиссер... посещает в том числе и зоны конфликта, так как его приглашают во многие места».

«Что касается его позиции, то он всегда против конфликтов, так как он серб и его страну бомбили, бомбили его дом, его отец умер вследствие переживаний из-за всего этого, из-за сердечного приступа. Он сам был вынужден покинуть родину и многие годы жил в Черногории, то есть он на себе испытал, что такое быть беженцем. Исходя из этого, он не оправдывает конфликты», – заявила Асланикашвили за день до того, как её компания приняла решение об отмене концерта Кустурицы в Тбилиси.

По словам организаторов, Кустурица, который «хорошо знаком» с грузинской культурой и историей, «очень заинтересован» в приезде в Грузию, хотя, как они говорят, он приедет «только в том случае, если будет готовность грузинских властей принять его».

Примечательно, что Эмир Кустурица в июле побывал с концертом в оккупированном Россией Крыму. После этого украинские власти отменили его концерт в Киеве, который должен был состояться 28-го июля. Тогда, среди названных для отмены концерта причин были поддержка сербским артистом российской политики в отношение Украины и оправдании им российской аннексии крымского полуострова.

В соответствии с законом

Решение организаторов тбилисского концерта рок-фолк-группы, в которой Кустурица играет на гитаре, последовало после комментария главы грузинского МВД Георгия Мгебришвили. В частности, отвечая на вопрос СМИ о том, как встретят пограничники нарушевшего грузинский закон сербского деятеля искусств, Мгебришвили заявил: «полиция, как в других случаях, будет действовать в соответствии с законом».

Если в стране действует закон, и он не подразумевает исключений, его необходимо соблюдать – в том виде в каком он есть

Напомним, согласно действующему закону, въезд в Абхазию разрешается только со стороны Зугдиди (Западная Грузия), а на территорию Цхинвальского региона – только со стороны Гори (Восточная Грузия). Нарушителям этого закона в случае первой поездки в оккупированные регионы грозит денежный штраф, но если речь идет о сотрудничестве с сепаратистскими властями или неоднократном нарушении, по грузинским законами за это может грозить лишение свободы.

Следует отметить, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков, несмотря на то, что он неоднократно нарушал грузинский закон об оккупированных территориях, в мае смог въехать в Грузию и беспрепятственно передвигаться по подконтрольной Тбилиси территории. Только после общественного протеста, уже после того как Лужков покинул Грузию, МВД заявило, что приняло решение о внесении экс-мэра Москвы в специальный список лиц, которым запрещен въезд в страну.

Без исключений

Политолог Шорена Лордкипанидзе из Гражданского совета по вопросам обороны и безопасности в интервью с Русской службой «Голоса Америки» отметила, что за последние годы грузинские власти сделали ряд исключений, и не применили к нарушителям закона об оккупированных территориях своевременных санкций, как это было, например, в случае Юрия Лужкова.

Именно такой подход властей, говорит экперт, вызвал то, что в ответ на протесты общественности, организаторы концерта Кустурицы в Тбилиси вместо принесения извинений, попытались оправдать визит сербского артиста в оккупированный Цхинвальский регион.

«Если в стране действует закон, и он не подразумевает исключений, его необходимо соблюдать – в том виде в каком он есть. Другой вопрос насколько этот закон совершенен, вот это уже может стать темой дискуссий, и в результате законодатели могут принять соответствующее решение и сделать его более или менее строже, но это уже совершенно другой разговор», – считает Лордкипанидзе.

Примечательно, что после смены в Грузии власти в 2012-ом году, российский МИД неоднократно заявлял о необходимости упразднения грузинского закона об оккупированных территориях, на что Тбилиси отвечает отказом, хотя в 2013-ом году грузинский парламент внес в законодательство определенные поправки, смягчающие наказание за его нарушение.

Напомним, что в результате российско-грузинской войны Россия в 2008 году признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на этих территориях. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа и Науру – рассматривают эти регионы как территорию Грузии, находящуюся под российской оккупацией.